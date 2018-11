Ennio Morricone oslávi svoje deväťdesiate narodeniny koncertmi

Foto: JVS Group/Ennio Morricone Foto: JVS Group/Ennio Morricone

Bratislava 19. novembra (OTS) - Minulý rok sa zdalo, že oscarový taliansky hudobný skladateľ Ennio Morricone vystúpil naposledy. Jeho koncert v Prahe, ale aj v Budapešti bol skvelý a s nekonečným standing ovation. Dal by sa charakterizovať slovami samotného klasika „Moji fanúšikovia mi rozumejú.“ Práve skvelá atmosféra všetkých koncertov primäla Maestra k rozhodnutiu sa ešte vrátiť. Úžasné 90. narodeniny oslávi spolu so svojimi fanúšikmi 23. januára 2019 v Papp László aréne Budapešť a 25. januára 2019 v O2 aréne Praha. Pražský koncert je už síce vypredaný, ale ešte stále máte možnosť zavítať do blízkej Budapešti. Ennio Morricone patrí medzi najväčšie osobnosti filmovej hudby všetkých čias. Autor melódií k filmom Vtedy na západe, Profesionál, Misia, Osem hrozných, Bio Raj, či Dobrý, zlý a škaredý vypredáva veľké haly po celom svete. Jeho verní fanúšikovia a Český národný symfonický orchester mu nepochybne prirástli k srdcu. Svoje 90. narodeniny chce umelec stráviť s tým najlepším publikom, a preto sa rozhodol vrátiť a potešiť svojich fanúšikov."Sme veľmi šťastní, že práve naša agentúra získala možnosť osláviť s Maestrom Morriconem jeho narodeniny. Je to pro nás ohromná česť. A veľký hudobný skladateľ, samozrejme, bude oslavovať na pódiu so skvelým orchestrom, speváckym zborom a veľkým počtom sólistov,“ hovorí o koncertez usporiadateľskej agentúry JVS Group. Ennio Morricone patrí medzi najúspešnejších a najrešpektovanejších filmových hudobných skladateľov všetkých čias. Rímsky patriot má vo svojej zbierke veľký počet ocenení, medzi ktoré patrí napríklad cena Oskar za prácu na Tarrantinovom filme Osem hrozných, alebo ako jediný hudobný skladateľ sveta získal zlatú sošku za celoživotný prínos kinematografii. Ennio Morricone dlohodobo spolupracuje s Českým národným symfonickým orchestrom a na koncerte v Budapešti vystúpi opäť s týmto skvelým hudobným telesom.Jeho jedinečný koncert Ennio Morricone v Budapešti sa určite stane hitom kultúrnej sezóny 2019, pretože nádherná atmosféra jeho koncertov je neopísateľná a neopakovateľná.Viac informácií na www.jvsgroup.sk / www.jvsgroup.hu Vstupenky na http://bit.ly/morriconejegyek