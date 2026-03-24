|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 24.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gabriel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. marca 2026
Čurillovci čelia kontrolám a majú prísny zákaz privyrábať si, Nadácia Zastavme korupciu im chce pomôcť finančnou zbierkou
Nadácia Zastavme korupciu otvára tretie kolo zbierky na finančnú podporu pre vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu.
Zdieľať
24.3.2026 (SITA.sk) - Nadácia Zastavme korupciu otvára tretie kolo zbierky na finančnú podporu pre vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu. Ako mimovládka informovala, cieľom kampane s názvom "Stojíme za nimi až do konca" je zabezpečiť základné životné potreby rodín policajtov a ich odbornú právnu obranu. Štátna moc ich totiž podľa nadácie už tretí rok drží v nezákonnej izolácii s príjmom na hranici minimálnej mzdy, čím sa ich snaží existenčne zlikvidovať.
Zastavme korupciu pripomína, že policajti Ján Čurilla, Štefan Mašin, Milan Sabota, Branislav Dunčko, Róbert Magula a Martin Juhás sú od nástupu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) postavení mimo služby. Tento stav v praxi znamená formu domáceho väzenia.
Počas pracovnej doby sa musia zdržiavať doma, čelia kontrolám a majú prísny zákaz privyrábať si či podnikať. Nadácia zároveň upozorňuje, že Úrad na ochranu oznamovateľov aj súdy opakovane skonštatovali, že ich postavenie mimo službu je nezákonné, rezort vnútra však naďalej pokračuje v šikane.
"Štát v tomto prípade rezignoval na právo a zvolil si cestu pomsty. Vyšetrovateľov, ktorí rozkladali najnebezpečnejšie mafiánske skupiny, sa dnes snažia zlomiť cez ich rodiny a prázdne peňaženky," uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
Nová vlna solidarity s čurillovcami sa podľa mimovládky zdvihla po nedávnych pokusoch o opätovnú kriminalizáciu policajtov. Doterajšie pokusy o ich stíhanie však opakovane narážajú. Celkovo bolo podľa nadácie zrušených už šesť stíhaní týkajúcich sa čurillovcov, pretože sa ukázalo, že skutky sa buď nestali, alebo neboli trestným činom.
Financie z aktuálnej výzvy budú podľa Zastavme korupciu prerozdelené podľa jasného kľúča, ktorý zohľadňuje aktuálnu situáciu rodín. Konkrétne 80 percent prostriedkov pôjde na pokrytie ušlej mzdy a životných nákladov pre šiestich policajtov a ich blízkych.
Ďalších 20 percent prostriedkov sa využije na odborné právne zastupovanie v boji proti obvineniam. Nadácia v tejto súvislosti zdôrazňuje, že nejde o dar bez záväzkov. Vyšetrovatelia sa totiž zaviazali, že ak štát v budúcnosti uzná pochybenie a doplatí im dlžnú mzdu, všetky vyzbierané peniaze vrátia portálu Donio na ďalšie dobročinné účely.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Do Levíc, Komárna a Šale pôjde 1,8 milióna eur, Ficova vláda podporí obce aj infraštruktúru – VIDEO, FOTO
Do Levíc, Komárna a Šale pôjde 1,8 milióna eur, Ficova vláda podporí obce aj infraštruktúru – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Medzinárodnú justičnú spoluprácu v trestných veciach upraví nový zákon, má odstrániť nedostatky
Medzinárodnú justičnú spoluprácu v trestných veciach upraví nový zákon, má odstrániť nedostatky