|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 24.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gabriel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. marca 2026
Do Levíc, Komárna a Šale pôjde 1,8 milióna eur, Ficova vláda podporí obce aj infraštruktúru – VIDEO, FOTO
Zdieľať
24.3.2026 (SITA.sk) - Viac ako 1,8 milióna eur schválila v utorok vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Hronské Kľačany na podporu projektov v okresoch Levice, Komárno a Šaľa. Zhruba 1,7 milióna eur z toho ide na projekty obcí a miest okresov Levice, Komárno a Šaľa a iných právnických osôb. Zvyšok je určený na väčšie projekty.
Napríklad 45-tisíc eur pôjde na dovybavenie nového stacionára a 15-tisíc eur na podujatie „Oslavy a dni obce“ v Hronských Kľačanoch. Spolu 40-tisíc eur poputuje na rekonštrukciu izieb v Študentskom domove Čajka Univerzity J. Selyeho v Komárne a 30-tisíc eur pôjde na rekonštrukciu termálneho kúpaliska, materskej školy a základnej školy a vybudovania vyhliadkovej veže pri sútoku Váhu a Dunaja pre mesto Komárno.
Vláda schválila aj 30-tisíc eur na rekonštrukciu a modernizáciu vybavenia objektov mesta Šaľa a jeho rozpočtových organizácií a 20-tisíc eur na projekt Astronómia bez bariér pre Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove. Ďalšie financie smerujú napríklad na športovú infraštruktúru v Leviciach, vzdelávací projekt v Komárne či opravy miestnych komunikácií vo viacerých obciach.
V oblasti dopravy vláda uložila pokračovať v zlepšovaní dopravnej obslužnosti. Ide napríklad o začiatok rekonštrukcie mostov na ceste I/63 v Komárne či prípravu verejného obstarávania na opravy ďalších mostov, a to pre sklopný most cez rameno Dunaja v Komárne a most cez rieku Hron v obci Kalná nad Hronom. Riešiť sa má aj odľahčenie nákladnej dopravy na úseku medzi Komárnom a Šaľou.
Sociálne opatrenia sa týkajú najmä prevencie hromadného prepúšťania a zefektívnenia čerpania podpory z európskych fondov. Rezort práce má zdokonaliť systém včasného varovania a pripraviť metodické usmernenia pre obce pri využívaní sociálnych dávok. Vláda sa venovala aj podpore kultúry a cestovného ruchu.
Ministerstvo kultúry má posúdiť podporu podujatí, ako sú Levické hradné slávnosti či Komárňanské dni, a podporiť aj folklórne festivaly v regióne. V oblasti športu sa počíta s rokovaniami o financovaní rekonštrukcie športovísk v Šali. Pozornosť sa v schválenom materiáli venuje aj národnostne zmiešaným územiam, kde majú opatrenia smerovať k podpore viacjazyčnosti, zlepšeniu výučby štátneho jazyka a posilneniu spoločenskej súdržnosti.
Vláda dnes zároveň schválila aj poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Haleon Levice. Firma plánuje v Leviciach rozšíriť výrobnú kapacitu investíciou za viac ako 13,3 milióna eur. Štát jej poskytne úľavu na dani z príjmov vo výške 4,75 milióna eur. Projekt má priniesť vznik piatich nových pracovných miest do roku 2029.
Zdroj: SITA.sk - Do Levíc, Komárna a Šale pôjde 1,8 milióna eur, Ficova vláda podporí obce aj infraštruktúru – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
