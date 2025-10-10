|
Piatok 10.10.2025
Meniny má Slavomíra
|Denník - Správy
10. októbra 2025
Cvičenie Strong Together 2025 preverí plány na obranu Slovenska, očakávajú sa zvýšené presuny vojakov
Plány na obranu SR preverí cvičenie Strong Together 2025. Zúčastnia sa na ňom slovenskí vojaci spoločne s kolegami zo Španielska, Maďarska a Poľska. Informoval o tom hovorca
10.10.2025 (SITA.sk) - Plány na obranu SR preverí cvičenie Strong Together 2025. Zúčastnia sa na ňom slovenskí vojaci spoločne s kolegami zo Španielska, Maďarska a Poľska. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič. V rámci cvičenia si vojaci preveria realizáciu plánov na obranu územia SR v prostredí aktivovaného článku 5 Washingtonskej zmluvy.
„Veliteľsko-štábne cvičenie Strong Together je výnimočné nielen svojím rozsahom, ale najmä precvičovanou problematikou. Počas ostatných viac ako 20 rokov nemali veliteľstvá a štáby manévrových jednotiek na všetkých troch úrovniach velenia príležitosť priamo v poli preveriť možnosť realizácie pripravených plánov obrany našej vlasti,“ povedal riaditeľ cvičenia a zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučík Miroslav Lorinc.
Ako ozbrojené sily spresnili, cvičenie sa bez reálneho vyvedenia bojovej techniky uskutoční od 13. do 20. októbra s využitím reálnych priestorov východného Slovenska. Do cvičenia budú zapojené aj útvary a jednotky ostatných útvarov vo svojich domovských posádkach.
OS SR upozornili, že počas cvičenia budú spoluobčania vidieť zvýšené presuny vojakov, a tiež zaujímanie vopred vytypovaných priestorov veliteľskými stanovišťami jednotiek. Generál Lorinc v tejto súvislosti požiadal obyvateľov, aby počas prítomnosti vojakov neobmedzovali ich činnosť v priestore, najmä pre ich vlastnú bezpečnosť.
Medzinárodné vojenské cvičenie Strong Together 2025 je tak ďalším cvičením, ktoré preverí pripravenosť vojakov zabezpečovať plnenie úloh pre obranu SR. Vojaci už tento rok absolvovali cvičenia Slovenský štít a Obrana 25, kde si preverili činnosti jednotlivých zložiek v rôznych fázach možného konfliktu, a to najmä so zreteľom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v blízkom okolí.
„Spoločným úsilím s jednotkami spojencov na našom území, pod velením Španielska, sme tak pripravení reagovať na aktuálne hrozby a garantovať tak územnú nedotknuteľnosť SR,“ uzavreli ozbrojené sily.
Zapoja sa aj ostatné útvary
Absolvovali už dve cvičenia
