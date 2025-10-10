|
Piatok 10.10.2025
Meniny má Slavomíra
|Denník - Správy
Mladí Slováci dobýjajú medzinárodné vedecké olympiády, do súťaží sa hlási čoraz viac talentov
Rok 2025 priniesol mimoriadne úspechy: zlato z Európskej fyzikálnej olympiády, Medzinárodného turnaja mladých fyzikov, Medzinárodnej matematickej olympiády a Medzinárodnej geografickej olympiády s ...
10.10.2025 (SITA.sk) - Rok 2025 priniesol mimoriadne úspechy: zlato z Európskej fyzikálnej olympiády, Medzinárodného turnaja mladých fyzikov, Medzinárodnej matematickej olympiády a Medzinárodnej geografickej olympiády s víťazstvom Slovenska v kategórii poster, historické tímové prvenstvo zo Stredoeurópskej matematickej olympiády a medaily zo všetkých kľúčových medzinárodných súťaží v prírodných vedách. Úspechy dokazujú, že investícia do podpory talentov má zmysel a mladí vedci môžu prispieť k lepšej budúcnosti Slovenska. Podľa Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, ktorý olympiády zastrešuje, zároveň rastie počet mladých zapojených do predmetových súťaží každým rokom.
Najväčší úspech zaznamenal Marián Kovaľ, ktorý sa stal absolútnym víťazom Európskej fyzikálnej olympiády (EuPhO) spomedzi 188 súťažiacich z 39 krajín. Slovenský tím si odtiaľ odniesol dve zlaté, jednu striebornú a dve bronzové medaily. V Dubaji sa na 57. ročníku Medzinárodnej chemickej olympiády podarilo uspieť všetkým štyrom reprezentantom – traja získali striebornú a jeden bronzovú medailu. Historický moment zažili slovenskí matematici, ktorí prvýkrát získali zlato v tímovej súťaži Stredoeurópskej matematickej olympiády a obsadili prvé miesto spomedzi desiatich krajín. Okrem toho pridali dve strieborné, tri bronzové medaily a čestné uznanie z individuálnych disciplín.
Výrazný posun zaznamenala aj slovenská biológia – tím z Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) priniesol jednu striebornú a tri bronzové medaily, čo predstavuje druhý najlepší výsledok za posledných pätnásť rokov. "Je to zaslúžená odmena za obrovské odhodlanie a množstvo práce, ktoré študenti do prípravy vložili. Aj keď sú mnohí z nich ešte len na strednej škole alebo na začiatku vysokoškolského štúdia, ich znalosti v niektorých oblastiach už dnes dosahujú úroveň končiacich bakalárov," hovorí Mgr. Katarína Juríková, PhD., vedúca autorského kolektívu Biologickej olympiády pre kat. A a B. "Chcela by som sa poďakovať celému autorskému kolektívu, ktorý sa podieľal na ich príprave – často ide o mladých vedcov, lekárov či absolventov, ktorí sami v minulosti prešli Biologickou olympiádou a dnes sa vracajú ako mentori. Aj vďaka podpore Nadácie Dionýza Ilkoviča sa okolo olympiády tvorí aktívna komunita učiteľov a študentov, ktorá každý rok zvyšuje úroveň prípravy a prináša výsledky, na ktoré môžeme byť hrdí."
Silnú sezónu má za sebou aj slovenská informatika. Na Medzinárodnej olympiáde v informatike (IOI) získal slovenský tím dve bronzové medaily a dve čestné uznania. Výnimočne sa darilo aj dievčatám – z Európskej dievčenskej olympiády v informatike (EGOI) v Bonne si odniesli jednu striebornú a dve bronzové medaily.
"Tohtoročné výsledky potvrdzujú, že slovenskí študenti dokážu konkurovať najlepším na svete," hovorí doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., predseda poroty Ceny Dionýza Ilkoviča. "Za každou medailou sú stovky hodín príprav, desiatky víkendov strávených na sústredeniach a obrovská podpora učiteľov a mentorov, ktorí sa svojim žiakom venujú nad rámec povinností. Aj preto Nadácia Dionýza Ilkoviča oceňuje nielen úspechy mladých talentov, ale aj prácu ich učiteľov – pretože oni sú skutočnými katalyzátormi týchto výsledkov."
Nadácia Dionýza Ilkoviča dlhodobo podporuje učiteľov prostredníctvom Ceny Dionýza Ilkoviča, ktorá sa 5. novembra uskutoční už po deviatykrát. Ocenenie prináša príbehy výnimočných pedagógov prírodovedných predmetov a upozorňuje na ich nezastupiteľnú úlohu v rozvoji mladých vedeckých talentov.
Predmetové olympiády na Slovensku zastrešuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), ktorý ich organizuje v spolupráci so školami a partnermi. "NIVaM zohráva kľúčovú úlohu v organizácii a koordinácii olympiád na Slovensku. Spoločne s partnermi, ako je aj Nadácia Dionýza Ilkoviča, vytvárame podmienky na to, aby študenti mali prístup k špičkovej príprave a mohli Slovensko dôstojne reprezentovať na medzinárodnej scéne," hovorí RNDr. Roman Lehotský z NIVaM. "Teší nás, že tento rok sme zaznamenali nielen výborné výsledky, ale aj rastúci záujem mladých o účasť na predmetových súťažiach – je to jasný dôkaz, že investícia do podpory talentov sa Slovensku vracia."
Nadácia Dionýza Ilkoviča popri oceňovaní učiteľov financuje aj prípravné kempy a cestovné náklady olympionikov. Vďaka tomu sa každý rok vytvára silná sieť mladých talentov a mentorov, ktorá posúva Slovensko bližšie k výsledkom svetovej úrovne.
Zdroj: SITA.sk
Zdroj: SITA.sk - Mladí Slováci dobýjajú medzinárodné vedecké olympiády, do súťaží sa hlási čoraz viac talentov © SITA Všetky práva vyhradené.
