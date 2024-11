Cyklista narazil do služobného auta policajtov, po nehode nafúkal neuveriteľných 3,44 promile (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.11.2024 (SITA.sk) - Do auta policajtov narazil v utorok večer v Uníne v okrese Skalica cyklista. Policajti podľa trnavskej krajskej polície počas nočnej služby cyklistovi dávali prednosť, pretože išiel po hlavnej ceste. Keď prechádzal okolo služobného vozidla polície, pravdepodobne neodhadol dobre vzdialenosť a do auta narazil.„Dopravnú nehodu dokumentoval dopravný policajt, ktorý vykonal s účastníkmi nehody dychové skúšky. Policajt, ktorý šoféroval služobné auto zn. Toyota RAV4, ju vykonal v prítomnosti nadriadeného a mala negatívny výsledok. Cyklista však prekvapil všetkých prítomných. V dychu mu namerali neuveriteľných 3,44 promile,“ informovala o netradičnej nehode trnavská polícia.Tridsaťročný cyklista nárazom poškodil spätné zrkadlo na služobnom aute, škodu bude musieť zaplatiť. Šťastím v tomto prípade bolo, že sa nikto pri nehode nezranil.Polícia pripomína, že alkohol znižuje schopnosť sústrediť sa a správne a včas reagovať na situáciu v cestnej premávke, a to aj pri jazde na bicykli. Každý by mal dbať na to, aby svojou jazdou neohrozoval seba, ani ostatných účastníkov cestnej premávky.