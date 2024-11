Poslanci odhlasovali len niekoľko návrhov, neboli uznášaniaschopní

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu poobede nehlasovali o všetkých prerokovaných legislatívnych návrhoch. Prešli len niekoľko bodov. Pred hlasovaním o vládnej novele zákona o športe sa v sále neprezentovalo dostatok poslancov, bolo ich menej ako 76. Parlament nebol ani pri dvoch pokusoch uznášaniaschopný. Hlasovať tak majú najbližšie až vo štvrtok (28. 11.) o 11.00 h.





Pri hlasovaní o novele zákona o športe sa neprezentoval poslanec Samuel Migaľ (Hlas-SD). Namieta, že sa neakceptoval jeho pozmeňujúci návrh k novele. Legislatívu treba podľa jeho slov ešte precizovať."S ničím som nekalkuloval, chcel som byť prítomný pri kreovaní zákonov o športe od začiatku," povedal Migaľ novinárom. Tvrdí, že pripravil pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o kreovaní orgánov na rozhodovanie sporov športovcov. "Kde na konci dňa štát môže ušetriť, pretože odbremení riadne súdy. Keď som prišiel s týmto návrhom, nebol akceptovaný. Myslím si, že zákon o športe treba viac precizovať, a preto som sa rozhodol, že ho nepodporím," ozrejmil. Je ochotný o návrhu rokovať, nechce blokovať parlament.Po novele zákona o športe by mal parlament hlasovať o návrhu, ktorým sa mení Fond na podporu športu. Aj k nemu Migaľ pripravil pozmeňujúci návrh, ktorý mu podľa jeho slov neakceptoval. Najzákladnejší problém je podľa neho v komunikácii, deklaruje, že o úpravách hovoril so šéfom SNS Andrejom Dankom.Šéf poslaneckého klubu Hlas-SD Róbert Puci sa bude snažiť Migaľa presvedčiť, aby zmenil názor. "Jeden nedoriešený problém, ktorý budeme riešiť, zajtra pokračujeme v hlasovaní," povedal v stredu novinárom. Migaľ mu povedal, že má voči právnej úprave osobnú výhradu.Opozícia hovorí v súvislosti s dianím v parlamente o vládnej kríze. Poslanec a líder PS Michal Šimečka tvrdí, že NR SR je paralyzovaná. "Vláda je slabá a nevie presadiť ani hlasovanie," povedal. V prípade, že koalícia nedokáže sfunkčniť parlament, treba podľa jeho slov širšiu diskusiu všetkých politických strán. Predseda KDH Milan Majerský si myslí, že situácia pri hlasovaní o novele zákona o športe potvrdila prebiehajúcu vládnu krízu. "Táto vláda nevládze," doplnil. Predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ Michal Šipoš upozornil na chaos a nefunkčnosť NR SR. "Nie sú schopní prijímať dôležité zákony pre ľudí. My sme v stredu mali hlasovať ešte o 22 zákonoch," dodal.