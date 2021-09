Cyklista Svrček podpísal kontrakt s najlepším tímom sveta, od budúcej sezóny si bude obliekať dres Deceuninck – Quick Step

Na mužstve miluje všetko

Člen "Vlčej" svorky

22.9.2021 - Najlepší slovenský junior v cestnej cyklistike Martin Svrček má o budúcnosť postarané. Osemnásťročný talentovaný cyklista podpísal zmluvu s dlhodobo najlepším tímom World Tour Deceuninck - Quick Step.Sedemnásty najlepší časovkár z aktuálnych majstrovstiev sveta v Belgicku si doteraz obliekal dres juniorského tímu Franco Ballerini, v ktorom od začiatku tejto sezóny dosiahol 15 víťazstiev vrátane dvoch titulov majstra Slovenska v juniorskej kategórii."Som nevýslovne šťastný, lebo Deceuninck - Quick Step je najlepší tím na svete. Vôbec som nečakal, že sa také niečo môže udiať. Je to úžasné. Môj sen bolo jazdiť v najvyššej kategórii pretekov World Tour, ale nevedel som si reálne predstaviť, že to bude v najlepšom tíme. Milujem na tom mužstve všetko - atmosféru, víťazného ducha, históriu a najmä dres, ktorý vždy vyčnieva z pelotónu," cituje Martina Svrčeka jeho nový belgický tím vo svojej tlačovej správe."Chcem odovzdať všetko v prospech tímu. Chcem sa zlepšovať, nazbierať skúsenosti a potom sa uvidí, ako to ďalej pôjde. Ešte predtým však budem súťažiť v sérii pretekov do 23 rokov so svojím talianskym družstvom, aby som si zvykol na dlhšie preteky," dodal Svrček.



Dlhoročný šéf elitnej cyklistickej stajne Deceuninck - Quick-Step Patrick Lefevere neskrýval nadšenie z angažovania talentovaného jazdca z Nesluše na severe Slovenska.



"Sme hrdí na to, že sa Martin stane súčasťou nášho tímu a sme presvedčení o tom, že prejaví svoj veľký potenciál v našej zostave. Istý čas sme ho mali zameraného, má len 18 rokov, ale za sebou už pár skvelých výsledkov. Chceme mu pomôcť, aby získal skúsenosti v profipelotóne. Sme nadšení z toho, že bude členom "Vlčej svorky" a už sa nemôžeme dočkať chvíle, kedy sa objaví s nami na pretekoch,"skonštatoval Patrick Lefevere.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem