Cyklista Valverde zvíťazil v siedmej etape pretekov La Vuelta a Espaňa

Alejandro Valverde, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 7. etapy (Onda - Mas de la Costa, 183,2 km):



1. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) 4:34:11 h,

2. Primož Roglič (Slov./Jumbo-Visma) rovnaký čas ako víťaz,

3. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana),

4. Nairo Quintana (Kol./Movistar) obaja +6 s,

5. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) +42,

6. Jon Izagirre Insausti (Šp./Astana) +48,

7. Tadej Pogačar (Slov./SAE Team Emirates),

8. Fabio Aru (Tal./SAE Team Emirates) obaja +51,

9. George Bennett (N. Zél./Jumbo-Visma) +1:07 min,

10. Oscar Rodriguez (Šp./Euskadi Basque CM) +1:20



Celkové poradie:



1. Lopez 28:19:13 h,

2. Roglič +6 s,

3. Valverde +16,

4. Quintana +27,

5. Majka +1:58 min,

6. Pogačar +2:36,

7. Esteban Chaves (Kol./Mitchelton-Scott) +2:52,

8. Bennett +3:34,

9. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb),

10. Aru obaja +3:36

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mas de la Costa 30. augusta (TASR) - Úradujúci svetový šampión Alejandro Valverde triumfoval v piatkovej siedmej etape cyklistických pretekov La Vuelta a Espaňa. Domáci člen tímu Movistar sa presadil v cieľovom stúpaní zo skupiny kvarteta favoritov, na ďalších priečkach finišovali Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma) a Kolumbijčan Miguel Angel Lopez (Astana), ktorý sa vrátil na čelo celkového poradia.Na jazdcov čakalo 183,2 km z mesta Onda, no najmä päť stúpaní so záverečným výstupom prvej kategórie na Alto Mas de la Costa s dĺžkou 4,1 km a priemerným sklonom 12,3 percenta. Na poslednom kopci rozbehol zápolenie adeptov na celkové prvenstvo Kolumbijčan Nairo Quintana (Movistar), s ktorým dokázali udržať krok len Valverde, Roglič a Lopez, kilometer pred páskou boli ešte všetci štyria pohromade. Španiel uspel v záverečnom špurte a pripísal si dvanáste etapové prvenstvo na Vuelte, kde celkovo triumfoval v roku 2009.V cieli malo len sedem cyklistov manko do minúty. Lopez sa vrátil do červeného dresu, o ktorý ho v šiestej etape 72. ročníka pripravil Belgičan Dylan Teuns, priebežne vedie o šesť sekúnd pred Rogličom, Valverde zaostáva o šestnásť a Quintana o 27 sekúnd.