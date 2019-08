MOV zverejnil podobu boxerskej kvalifikácie,záver bude v máji v Paríži

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lausanne 30. augusta (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zverejnil konečnú podobu kvalifikácie na budúcoročné olympijské hry do Tokia. Štyri regionálne turnaje sa od februára do apríla uskutočnia v Číne, Senegale, Argentíne a Veľkej Británii. Záverečný globálny kvalifikačný turnaj bude od 13. do 24. mája v Paríži a nie v Tokiu, ako sa pôvodne predpokladalo.MOV prevzal záštitu nad boxerskými zápoleniami pod piatimi kruhmi po tom, ako o toto právo v júni prišla Medzinárodná boxerská asociácia (AIBA). Vyšetrovacia komisia MOV odhalila nezrovnalosti vo vedení a financovaní AIBA, amatérsky box navyše dlhodobo čelí podozreniam z ovplyvňovania rozhodcovských verdiktov. MOV nominuje ringových i bodujúcich arbitrov do Tokia na základe nezávislých posudkov.Na OH 2020 sa bude súťažiť vo ôsmich mužských a piatich ženských hmotnostných kategóriách. Informovala o tom agentúra AP.