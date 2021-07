Cyklistický tím Bahrain – Victorious podozrievajú z dopingu, polícia prehľadala hotel aj autobus

Vyhoveli požiadavkám polície

Líder tímu musel odstúpiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Nad cyklistickým tímom Bahrain - Victorious visí tieň dopingového podozrenia, keďže práve táto stajňa sa stala cieľom nočného policajného prepadu pred štvrtkovou 18. etapou na Tour de France Policajti prehľadali hotel v meste Pau na juhozápade Francúzska, kde boli ubytovaní jazdci a obslužný personál tímu s bahrajnským sídlom. Do akcie bolo zapojených aj 25 príslušníkov špeciálnej jednotky verejného zdravotníctva (OCLAESP). Razia trvala do druhej hodiny v noci.Podľa prokurátora z mesta Marseille sa už 3. júla začalo predbežné vyšetrovanie zamerané na členov tohto tímu v dôsledku získania, prepravy, držby či aplikovania látok a metód, ktoré nesú známky zakázaného postupu pre športovcov bez lekárskeho zdôvodnenia. Všetko sa udialo v medziach francúzskej jurisdikcie."Napriek tomu, že členovia tímu neboli oboznámení s dôvodmi vyšetrovania, požiadali nás, aby sme podľa potreby poskytli databázu súborov s údajmi, ktoré používame v príprave na jednotlivé etapy," píše sa v správe tímu Bahrain - Victorious."Vyhoveli sme všetkým požiadavkám policajných dôstojníkov, hoci nám neukázali oficiálny zatykač. Táto nečakaná návšteva ovplyvnila prípravu našich jazdcov, ich regeneráciu po náročnej etape a tiež plánovanie stravy. Celkovo sa narušila vnútorná integrita nášho družstva, čo je pre nás kľúčová priorita počas pretekov," uviedol Vladimir Miholjevič, technický riaditeľ tímu Bahrain Victorious."Nebolo to nič zvláštne, navštívila nás polícia. Zaujímali ich najmä tréningové súbory a prehľadali aj tímový autobus," doplnil šéf tímu Milan Eržen. Jazdci bahrajnského družstva vyhrali dve etapy na 108. ročníku Tour de France, konkrétne Slovinec Matej Mohorič a Belgičan Dylan Teuns.Španiel Pello Bilba s takmer 13 minútovým mankom aktuálne uzatvára najlepšiu desiatku celkovej priebežnej klasifikácie ako najvyššie postavený tímový pretekár. Pôvodný líder tímu na Tour de France Austrálčan Jack Haig si hneď v úvode pretekov po páde zlomil kľúčnu kosť a musel odstúpiť.