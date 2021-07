Nedvěd nemá informácie, že Ronaldo chce opustiť Juventus Turín

Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo by sa mal riadne zapojiť ešte tento mesiac do prípravy Juventusu Turín. Podľa riaditeľa klubu Pavla Nedvěda nemá vedenie starej dámy žiadne indície, že by hviezdny kanonier chcel Juventus opustiť.





„Cristiano je na dovolenke. Nemáme žiadne signály z jeho okolia, že chce odísť z Juventusu Turín. Čakáme ho, vrátiť sa má okolo 25. júla tak, ako to bolo v pláne," citovala bývalého českého reprezentanta agentúra AFP. Tridsaťšesťročný C. Ronaldo má s Juventusom ešte rok platnú zmluvu.O budúcnosti Ronalda v Taliansku sa špekulovalo od konca minulej sezóny, v ktorej Juventus neobhájil ligový titul a neuspel v Lige majstrov. V tabuľke Serie A skončil štvrtý a vybojoval si účasť v LM aj v aktuálnej sezóne. V tomto ročníku mužstvo povedie staronový tréner Massimilano Allegri.