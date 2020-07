Cyklistovi namerali rovné tri promile, polícia chytila aj ďalších

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.7.2020 (Webnoviny.sk) - Púchovskí policajti sa v tomto týždni zamerali na kontrolu alkoholu u cyklistov. Do štatistík im pribudol prípad 51-ročného cyklistu, ktorému pri dychovej skúške namerali v dychu rovné tri promile alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.Policajná hliadka muža zastavila na Továrenskej ulici 8. júla. Deň predtým len o niekoľko stoviek metrov ďalej na Ulici T. Vansovej prichytili púchovskí policajti pod vplyvom alkoholu ďalšieho cyklistu. "Štyridsaťjedenročný muž z okresu Púchov tu jazdil na horskom bicykli, pričom bol podrobený dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 0,58 mg/l, čo zodpovedá 1,21 promile," uviedla polícia.Muži zákona pripomínajú, že pre cyklistu, rovnako ako vodiča motorového vozidla, platí zákaz požívania alkoholu. "Podľa zákona síce platí výnimka pre cyklistov, ktorí jazdia v zastavanom území obce alebo po cestičke pre cyklistov, ale množstvo alkoholu v ich organizme nesmie prekročiť hodnotu 0,24 mg/l vydýchnutého vzduchu. Ak cyklistovi zistia viac alkoholu ako je stanovená hodnota, hrozí mu pokuta až do výšky 800 eur, v blokovom alebo rozkaznom konaní do 650 eur," upozorňuje polícia.