Ministerka Kolíková predstavila reformu justície, plánuje vytvoriť aj najvyšší správny súd

Rovnováha rozhodnutí pre celú justíciu

Povinný vekový strop pre všetkých sudcov

9.7.2020 (Webnoviny.sk) - Národná rada Slovenskej republiky, prezidentka a vláda budú môcť do Súdnej rady SR nominovať len nesudcov. Vyplýva to z reformného ústavného zákona v oblasti justície, ktorý predkladá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Za ľudí ) do medzirezortného pripomienkového konania.Zámerom zmeny nominácie členov súdnej rady je zabezpečiť rovnováhu pri prijímaní rozhodnutí pre celú justíciu a prispieť k zvýšeniu verejnej kontroly súdnictva. Súdnej rade tiež pripadne kompetencia konať vo veciach majetkových pomerov sudcov a preverovať ich majetkové pomery.Ústavný zákon tiež navrhuje takzvaný regionálny princíp pri voľbe členov súdnej rady. Jedného člena budú voliť sudcovia najvyššieho súdu a správneho súdu a ďalších ôsmich budú voliť sudcovia ostatných všeobecných súdov v príslušných volebných jednomandátových obvodoch.„Znamená to, že doterajší jeden volebný obvod, ktorý tvorilo územie SR, sa nahradí ôsmimi volebnými obvodmi, pričom z každého vzíde vždy jeden člen súdnej rady,” uviedla ministerka.Návrh zákona zavádza povinný vekový strop pre sudcov všeobecných súdov na 65 rokov a sudcov ústavného súdu na 70 rokov a ruší rozhodovaciu imunitu sudcov všeobecných súdov.Rovnako ministerstvo plánuje vytvoriť Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ktorý by riešil delikty sudcov a všetkých právnických profesií.Tiež budú nanovo formulované podmienky pre vymenovanie sudcov ústavného súdu ako bezúhonnosť či morálny kredit. Pri ústavnom súde tiež zvýšia kvórum pre voľbu kandidáta na sudcu ústavného súdu, na ktorú bude treba kvalifikovanú väčšinu.