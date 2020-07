Cyklistovi sa zamotala do pedála šnúrka a narazil do bicykla pred sebou, ženu vyhodilo do priekopy (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.7.2020 (Webnoviny.sk) - Dvaja cyklisti sa zrazili na ceste medzi Zelenčom a Trnavou. Ako informovala trnavská krajská polícia, 61-ročná žena skončila so zlomenou rukou.Podľa doterajších informácií sa 51-ročnému cyklistovi zamotala do pedála šnúrka a narazil do zadnej časti druhého bicykla. Po náraze skončila 61-ročná cyklistka v priekope. Cyklistom alkohol nezistili.