Floydov vrah má na krku ďalšiu žalobu, za falošné daňové priznania obvinili aj jeho manželku

23.7.2020 - Bývalého minneapoliského policajta, ktorý je obvinený z vraždy Georgea Floyda, v stredu obvinili z daňových únikov v štáte Minnesota. Úrady v okrese Washington vzniesli voči Derekovi Chauvinovi a jeho manželke Kellie May obvinenia z podania falošného daňového priznania a nepodania daňového priznania v deviatich bodoch obžaloby.Podľa súdnych dokumentov, o ktorých informuje agentúra AP, v súčasnosti rozvádzajúci sa manželia nenahlásili v rokoch 2014 - 2019 spoločný príjem 464 433 dolárov a po zrátaní nezaplatených daní, úrokov a poplatkov dlžia štátu 37 868 dolárov (v prepočte 32 707 eur). Podľa prokurátora Imrana Aliho v tejto veci ešte stále pokračuje vyšetrovanie, ktoré sa začalo v júni, a nezaplatené dane by sa tak mohli zvýšiť. Chauvin je v súčasnosti vo väzbe v súvislosti s Floydovým prípadom.Afroameričan George Floyd zomrel 25. mája po tom, ako mu biely policajt Chauvin takmer deväť minút kľačal na krku, zatiaľ čo on lapal po dychu. Chauvina obvinili z vraždy druhého stupňa, vraždy tretieho stupňa a zabitia druhého stupňa.Ďalší traja policajti, ktorí boli na mieste - Tou Thao, Thomas Lane and J. Kueng - čelia obvineniam z napomáhania. Všetkých štyroch po nátlaku verejnosti prepustili z policajných radov. Floydova smrť v Spojených štátoch vyvolala masívne protesty proti policajnej brutalite, rasizmu a nerovnosti, ktoré sa rozšírili do celého sveta.