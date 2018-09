Cykloautobusy sa v Trenčianskom kraji osvedčili

Ilustračné foto. Foto: Slovaciká|šport cyklistika TdF šesťnásta etapa Tour de France CHE Oberhofen Foto: Slovaciká|šport cyklistika TdF šesťnásta etapa Tour de France CHE Oberhofen

Trenčín 17. septembra (TASR) – Služby cyklobusov v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) využilo od začiatku júla do septembra 251 osôb. V porovnaní s minulým rokom vzrástla využiteľnosť cyklobusov o 70 percent.Ako informoval Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, tohtoročná sezóna jázd autobusov so zapriahnutým vozíkom na prepravu až 24 bicyklov priniesla novinky v podobe upravených autobusových liniek. Trasu z Trenčína do Dubodiela predĺžili až do Bánoviec nad Bebravou a novinkou bola linka vedúca z Trenčína do Nitrianskeho Rudna.uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.Ako dodal, Trenčiansky samosprávny kraj zaviedol pred rokom jazdy cykloautobusov s cieľom rozvíjať cyklistickú infraštruktúru a turizmus v kraji. Vďaka tejto službe navštívilo počas posledných dvoch letných sezón prírodné zákutia, vodné nádrže, hrady či iné historické miesta s bohatou minulosťou na území Trenčianskeho kraja už viac ako 400 cyklistov.