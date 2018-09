Dánska loď absolvovala skúšobnú plavbu cez arktické vody Ruska

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 17. septembra (TASR) - Nákladné plavidlo prevádzkované najväčšou moreplavebnou spoločnosťou sveta Maersk ako prvé zvládlo trasu arktickými vodami severne od Ruska. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.Loď Venta Maersk opustila prístav v ruskom Vladivostoku 23. augusta a plavila sa po severnej morskej ceste. Plavba prebiehala podľa plánov a posádka nemala žiadne problémy, uviedla pre miestne médiá dánska spoločnosť.Venta Maersk ukončila testovaciu plavbu v Petrohrade. Na palube viezla náklad mrazených rýb. Trasa bola koordinovaná s ruskými úradmi po zhodnotení stavu ľadu. Loď má zosilnený trup a bola navrhnutá pre extrémne podmienky.Severná morská cesta predstavuje skratku v porovnaní s tradičnou trasou cez Suezský prieplav v Egypte alebo okolo Mysu dobrej nádeje v Juhoafrickej republike. Záujem o novú cestu vzrástol v súvislosti s ubúdajúcim ľadom.Využívanie trasy cez Ďaleký sever ruskej arktickej oblasti by skrátilo lodnú nákladnú dopravu medzi Áziou a Európou o zhruba 40 percent a spoločnostiam by výrazne ušetrilo aj výdavky na pohonné hmoty, domnievajú sa odborníci.Severná arktická cesta by bola kratšou aj ako severozápadný priechod ponad Kanadu. Nová cesta by skrátila obchodnú trasu cez Suezský prieplav z 21.000 kilometrov na 12.800 kilometrov, čo by zrýchlilo prepravu o 10-15 dní.uviedla hovorkyňa Maersku s tým, že táto skúšobná plavba prinesie jedinečnú príležitosť na získanie vedeckých poznatkov a prevádzkovej skúsenosti.