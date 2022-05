Cyklobus odvezie turistov z Trnavy a Piešťan do Malých Karpát, môžu si požičať aj elektrobicykel

Možnosť požičať si elektrobicykel

Bezpečný a pohodlný presun k cyklotrasám

7.5.2022 (Webnoviny.sk) - Na svoju prvú jazdu v tejto sezóne dnes vyštartoval cyklobus, ktorý turistov s bicyklami aj bez nich bude každú sobotu voziť z Trnavy a Piešťan do Malých Karpát. Premávať bude podľa Kataríny Čučkovej z Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj na trase Trnava – Horné Orešany – Dobrá Voda – Piešťany – Vrbové – Brezová pod Bradlom – Prietrž a späť.Novinkou tohtoročného cyklobusu je predĺženie trasy do obce Prietrž v okrese Senica, ako aj možnosť požičať si elektrobicykel. S výnimkou augusta bude cyklobus jazdiť každú sobotu až do konca septembra.Cyklobus odvezie 24 cyklistov alebo peších turistov a 20 bicyklov. Nastúpiť a vystúpiť je možné na ktorejkoľvek zastávke. Lístky sú dostupné online alebo priamo u vodiča v cyklobuse, cestujúci s online rezerváciou majú prednosť.Cieľom tejto služby je dopraviť bezpečne a pohodlne cyklistov priamo k upraveným cyklotrasám. Vyhnú sa tak premávke a budú sa môcť naplno venovať pohybu v prírodnom prostredí.Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj spustila prevádzku cyklobusov prvýkrát v minulom roku. Podľa jej výkonnej riaditeľky Agáty Mikulovej tak vypočula cyklistické komunity a partnerské oblastné organizácie cestovného ruchu z Piešťan a Trnavy, ktoré po riešeniach dopravnej dostupnosti turisticky zaujímavých lokalít už roky volali.