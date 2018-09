Cyklojazda histórie sa zastavila na Horehroní, podporili ju v Brezne

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Brezno 3. septembra (TASR) – Desiatky športových nadšencov sa na prelome augusta a septembra rozhodlo symbolicky prepojiť dva významné slovenské hrady Spišský a Pustý hrad nad Zvolenom v rámci 17. ročníka tradičnej Cyklojazdy histórie. Jej súčasťou bola i horehronská metropola Brezno. Informuje o tom na webe brezniansky magistrát.priblížil Peter Drozdík, predseda občianskeho združenia Cyklo Zvolen, ktorý podujatie organizuje.Tohtoročné podujatie malo "zahrievaciu" časť v podobe jazdy do a z poľskej Wisly, čím cyklisti za štyri dni prešli celkovo 775 kilometrov. To je identické s výročím obnovenia zvolenských mestských výsad.Cyklojazdci cestou zo Spiša do Zvolena putovali i Horehroním a zastavili sa v jeho centre. Pelotón privítal brezniansky viceprimátor Ján Králik a pridal sa k zástupcom ďalších samospráv, ktorí Cyklojazdu histórie podporili na ich náročnej trase.