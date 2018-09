V Rohovciach slovenské triedy neotvoria, premiér chce zmeniť zákon

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini po skončení rokovania so starostom obce Rohovce, hovorí výsledok rokovania protestujúcim ľudom pred obecným úradom v obci Rohovce 3. septembra 2018. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Rohovce 3. septembra (TASR) – Slovenské triedy sa v tomto školskom roku v základnej škole v Rohovciach v okrese Dunajská Streda zriaďovať nebudú. Situáciu má do budúcna pomôcť riešiť zmena legislatívy. Avizoval to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po pondelkovom stretnutí so starostom obce Eugenom Horváthom.Ako uviedol, dohodli sa s rodičmi, že tento školský rok už nezriadia slovenské triedy v Základnej škole (ZŠ) Rohovce, nakoľko niektoré deti majú odklad a ostatné sa už medzitým stihli zapísať na iné školy. Podotkol, že legislatívne zmeny by mohli prísť už onedlho, čím sa zmenia podmienky na nadchádzajúci školský rok.uviedol premiér. Doplnil, že na zmiešaných územiach sa budú musieť obce dohodnúť, v ktorej škole sa bude poskytovať vyučovanie v jazyku menšiny a naopak. Ak sa samosprávy nebudú schopné do určitého dátumu dohodnúť, následne prevezme iniciatívu štát, ktorý za ne rozhodne a proti tomuto rozhodnutiu sa nebudú môcť odvolať.Pellegrini poukázal i na možnosti zriadenia kontajnerových škôl, alebo zriadenia základnej školy v Kvetoslavove či Hviezdoslavove, aby deti odtiaľ dochádzajúce do ZŠ Mateja Bela v Šamoríne odľahčili túto školu. Následne by sa v Šamoríne uvoľnili triedy pre deti z iných obcí.Obec, ako väčšinový zriaďovateľ základných škôl podľa zákona vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky. Ak obec nezabezpečí plnenie povinnej školskej dochádzky, môže základnú školu zriadiť okresný úrad v sídle kraja. Obec túto možnosť už v máji na zastupiteľstve odmietla napriek niekoľkým žiadostiam od rodičov, ktorí nazbierali 12 prvákov do prvého ročníka slovenskej ZŠ. Problém bol odložený novému obecnému zastupiteľstvu, ktoré sa sformuje po novembrových komunálnych voľbách.Rodičia medzitým založili občianske združenie s názvom Iniciatíva BKZ, prostredníctvom ktorého budú podnikať všetky kroky, ale taktiež organizovať rôzne akcie. V tomto smere založili aj webovú stránku.