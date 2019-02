Cyklokros: Pidckok je majstrom sveta do 23 rokov

Ilustračný záber Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Výsledky:



ženy: 1. Sanne Cantová (Belg.) 47:53 min, 2. Lucinda Brandová (Hol.) +9 s, 3. Marianne Vosová (Hol.) +15, 4. Denise Betsemová (Hol.) +25, 5. Annemarie Worstová (Hol.) +34, 6. Jolanda Neffová (Švaj.) +1:16



do 23 rokov: 1. Thomas Pidcock (V.Brit.) 47:42 min, 2. Eli Iserbyt (Belg.) +0:15, 3. Antoine Benoist (Fr.) +0:23,..., 32. Matej ULÍK (SR) +4:26



juniori: 1. Ben Tulett (V.Brit.) 42:29, 2. Witse Meeussen (Belg.) +0:20, 3. Ryan Cortjens (Belg.) +0:27,..., 49. Samuel HOLLÝ (SR) +3:59, 59. Jakub JENČUŠ (SR) +5:01, 62. Simon NAGY (SR) +5:16

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bogense 2. februára (TASR) - Brit Thomas Pidcock si na svetovom šampionáte v cyklokrose v dánskom Bogense vybojoval titul majstra sveta do 23 rokov. Slovenský reprezentant Matej Ulík obsadil so stratou 4:26 min 32. miesto. Medzi juniormi si zlatú medailu vybojoval Brit Ben Tulett, z tria slovenských reprezentantov si najlepšie počínal Samuel Hollý, ktorý so stratou 3:59 min skončil na 49. mieste.Ženskú kategóriu vyhrala tretíkrát v sérii Belgičanka Sanne Cantová časom 47:53 min, ďalšie dve medaily brali jej holandské súperky Lucinda Brandová (+9 s) a Marianne Vosová (+15).