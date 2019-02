KHL: Po sezóne opustí ligu jeden tím, Slovan nie je v ohrození

Prezident súťaže Dmitrij Černyšenko, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 2. februára (TASR) - Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) vylúči po skončení tejto sezóny najhorší klub. Pre portál gazeta.ru to povedal šéf nadnárodnej súťaže Dmitrij Černyšenko. Jediný slovenský zástupca v lige Slovan Bratislava medzi ohrozenými tímami nefiguruje.Liga po skončení každej sezóny hodnotí kluby po viacerých stránkach. Do úvahy sa berú nielen športové výkony, ale aj ekonomická stabilita a divácka návštevnosť.uviedol Černyšenko, ktorý odpovedal aj na otázku, či prídu do ligy tímy z nových krajín: