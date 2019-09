Cyklus besied v Nitrianskej galérii predstaví slovenských spisovateľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 17. septembra (TASR) – Nitrianska galéria na jeseň pokračuje v 13. ročníku Cyklu besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1... Projekt je zameraný hlavne na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti a boli ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach.Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov. Cyklus trvá v Nitrianskej galérii od roku 2006. Moderátorom a spolutvorcom dramaturgie je od začiatku Dado Nagy.uviedla Lucia Vadelová z Nitrianskej galérie.Ako doplnila, jesenná časť cyklu besied sa začne 3. októbra, kedy sa čitateľom v Nitrianskej galérii predstaví Arpád Soltész.povedala Vadelová.V jesennej časti 13. ročníka Cyklu besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1...predstaví Dado Nagy aj spisovateľku Janu Bodnárovú, ktorá sa venuje literárnej činnosti a tvorbe video performancií. Ďalším hosťom bude režisérka, scenáristka a spisovateľka Mariana Čengel Solčanská.