Štátne divadlo Košice ponúkne vo svojej jubilejnej sezóne 11 premiér

Štátne divadlo Košice, archívna snímka. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Košice 17. septembra (TASR) - Spolu 11 premiér ponúkne Štátne divadlo Košice (ŠDKE) počas sezóny 2019/2020. Ako na utorkovej tlačovej konferencii povedal jeho generálny riaditeľ Igor Dohovič, po tri premiéry uvedú opera aj balet, činohra ich má naplánovaných päť. Vo svojej jubilejnej 75. sezóne si chcú pripomenúť aj viacero udalostí, plánujú organizovať i rôzne besedy.povedal Dohovič s tým, že takýmto spôsobom budú hľadať aj inšpirácie. „spresnil.Prvou premiérou novej divadelnej sezóny bude 4. októbra opera Giuseppe Verdiho - Traviata. Prvou činohernou premiérou bude uvedenie hry Pygmalion 8. novembra. Ide o inscenáciu hry, ktorá bola predlohou pre muzikál My Fair Lady. So sebou prinesie aj trvalejší návrat košického rodáka, režiséra Martina Čičváka.povedal Dohovič.V poradí 30. výročie Nežnej revolúcie si pripomenú 15. novembra na Malej scéne ŠDK činohrou, pôjde o premiéru inscenácie Marcela Děkanovského - SPIN, a to v réžii Michaly Hadušovskej.vysvetlil riaditeľ divadla.Poslednou premiérou v tomto roku (29. 11.) bude prvá premiéra baletného súboru v novej sezóne - baletná rozprávka Čarodejník z krajiny OZ. Ako pripomenul, táto inscenácia mala svoju pôvodnú premiéru v berlínskej opere.Nový rok privíta ŠDKE 24. januára súčasnou slovenskou hrou Hana Jurgová. Dňa 14. februára 2020 bude mať premiéru nový autorský projekt režiséra a choreografa Ondreja Šotha s názvom Milada Horáková a po 35 rokoch sa 21. februára na javisko historickej budovy ŠDKE vráti jediná opera Ludwiga van Beethovena - Fidelio.Pri príležitosti budúcoročných osláv 100. výročia vzniku profesionálneho slovenského divadla pripravuje činohra košického štátneho divadla na 3. apríla premiéru pôvodnej slovenskej hry Borodáč.Posledný aprílový deň bude patriť premiére ďalšieho autorského projektu Ondreja Šotha, pôjde o baletné predstavenie Rudolf Nurejev. Prívlastok košická zas bude mať 22. mája premiéra opery Werther z pera skladateľa Julesa Masseneta, inšpirovaná knihou nemeckého básnika J. W. Goetheho Utrpenie mladého Werthera. Ako ŠDK pripomína, táto opera bude aj návratom režisérky Lindy Keprtovej.Poslednou premiérou sezóny 2019/2020 bude 5. júna na Malej scéne ŠDKE inscenácia hry súčasného nemeckého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga s názvom Čierna voda v réžii v Košiciach debutujúceho Braňa Mazúcha.