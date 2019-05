Cyperská schránka sa znovu snaží získať 30 miliónov eur od SPP

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) – Cyperská schránková spoločnosť Stroden Management Limited, pokračuje v nezákonných pokusoch o získanie 30 miliónov eur od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a. s. SPP bolo 15. mája 2019 doručené upovedomenie o začatí exekúcie a následne zablokované finančné prostriedky na bankovom účte, napriek tomu, že je to vyslovene a v príkrom rozpore so zákonom. Informoval o tom hovorca SPP Ondrej Šebesta.Pripomenul, že Najvyšší súd SR síce v novembri 2018 svojím rozhodnutím priznal pochybný nárok schránkovej spoločnosti so sídlom na Cypre, avšak toto rozhodnutie nie je vykonateľné. SPP totiž v zákonnej lehote podal mimoriadny opravný prostriedok – dovolanie, ktoré v zmysle zákona zabraňuje možnosti začať voči SPP exekúciu. Cyperská schránka sa tak za každú cenu snaží nezákonne dostať k majetku SPP a Slovenskej republiky.Uviedol, že SPP v tejto súvislosti ihneď podal návrh na zastavenie exekúcie a zároveň pripravuje ďalšie kroky na ochranu svojich záujmov, vrátane podnetov na preskúmanie zákonnosti postupu relevantných subjektov v tomto exekučnom konaní, ako aj podania trestného oznámenia z dôvodu zjavného úmyselného konania spôsobiť SPP a Slovenskej republike škodu veľkého rozsahu.Poznamenal, že tzv. Duckého zmenky boli všetky podvodne vydané a všetky sú neplatné bez výnimky. SPP vo veci tzv. Duckého zmeniek v súdnom spore so schránkovou cyperskou spoločnosťou žiadne protiplnenie za tieto zmenky nikdy neprijal. Túto skutočnosť potvrdil v roku 2017 aj Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici, ako aj Najvyšší súd SR ako odvolací súd v trestnom konaní, v ktorých sa zároveň právoplatne konštatuje, že predmetné zmenky boli vystavené v rozpore so zákonom.Dodal, že právoplatné rozhodnutia, ktoré sú výsledkom niekoľkoročného trestného konania, sú záväzné aj pre obchodnoprávne konanie. Súdy vo všetkých doteraz ukončených sporoch týkajúcich sa tzv. Duckého zmeniek právoplatne rozhodli v prospech SPP.SPP si naďalej, napriek tejto nezákonnej exekúcii, riadne plní svoje záväzky voči zákazníkom aj dodávateľom. Zároveň bez obmedzení prijíma všetky druhy platieb.Slovenský plynárenský priemysel, a. s., je najväčším dodávateľom energií na Slovensku, ktorý v oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 úspešne pôsobí aj na trhu dodávky elektriny.