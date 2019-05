Za kubánskych lekárov unesených v Keni žiadajú 1,5 milióna dolárov

Ilustračná snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Nairobi 16. mája (TASR) - Ozbrojenci, ktorí uniesli dvoch kubánskych lekárov na severovýchode Kene a zavliekli ich do Somálska, požadujú za prepustenie týchto zajatcov 1,5 milióna amerických dolárov (1,35 milióna eur). Uviedli to vo štvrtok zdroje z prostredia polície a štátnych úradov, na ktoré sa odvoláva tlačová agentúra AFP.Dvojicu Kubáncov - všeobecného lekára a chirurga - uniesli 12. apríla v kenskom meste Mandera pri hranici so Somálskom. Predpokladá sa, že páchateľmi boli džihádisti zo somálskej militantnej organizácie aš-Šabáb.Ozbrojenci zastrelili jedného z dvoch policajtov, ktorí sprevádzali lekárov na ceste do práce. Následne aj s unesenými cudzincami ušli smerom do Somálska.Na vypátraní Kubáncov, ktorých kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel identifikoval ako Assela Herreru Correu a Landyho Rodrígueza Hernándeza, spolupracuje Keňa so Somálskom.povedal nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ samosprávy v Mandere. Požadovanie výkupného potvrdil AFP aj zdroj z polície, ktorý však neuviedol podrobnosti. Hovorca kenskej polície Charles Owino sa vyjadril, že nemá takúto informáciu.Unesení lekári patria do približne 100-člennej skupiny Kubáncov, ktorí vycestovali vlani do Kene, aby posilnili zdravotníctvo v tejto krajine. Podľa viacerých zdrojov, na ktoré sa odvoláva AFP, však údajne poskytovali zdravotnícke služby v Somálsku.V minulosti dochádzalo v kenskom okrese Mandera pri hranici so Somálskom k pravidelným útokom, pri ktorých zahynuli desiatky civilistov i príslušníkov bezpečnostných síl. K zodpovednosti za väčšinu z nich sa prihlásil aš-Šabáb.