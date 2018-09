Cypru sa podarilo predať dlhopisy za historicky najpriaznivejší rok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nikózia 19. septembra (TASR) - Cypru sa podarilo v utorok (18.9.) získať 1,5 miliardy eur z predaja dlhopisov za "historicky najpriaznivejšiu" úrokovú sadzbu 2,4 %. Oznámil to hovorca cyperskej vlády Prodromos Prodromu.Uviedol tiež, že dopyt po 10-ročných cyperských dlhopisoch takmer štvornásobne prekročil ponuku. To je podľa neho "dôkazom dôvery medzinárodnej finančnej komunity v cyperskú ekonomiku".Aukcia cyperských dlhopisov sa uskutočnila štyri dni po tom, ako medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's zvýšila Cypru rating, ktorý sa tak po šiestich rokoch dostal znova do investičného pásma, na BBB- z BB+, so stabilným výhľadom.Cyprus musel v roku 2013 požiadať eurozónu o záchranný program vo výške 10 miliárd eur, pretože jeho bankový systém sa pre úzke väzby na krízou zasiahnuté Grécko ocitol pred kolapsom. Po troch rokoch program úspešne ukončil, pričom cyperská vláda vyčerpala zo záchranného balíka len 6,3 miliardy eur.