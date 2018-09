Vplyv skládky v Podunajských Biskupiciach na podzemné vody sa preskúma

Na snímke skládka, kde je pripravovaný geologický prieskum a následný monitoring, ktorý má preukázať možný vplyv nelegálnej skládky v Podunajských Biskupiciach na kvalitu podzemných vôd. S touto skládkou je spájaná firma Vassal EKO. Jej areál sa totiž nachádza v tesnej blízkosti. Spoločnosť sa však od skládky dištancuje a tvrdí, že nie je na jej pozemkoch. Bratislava, 19. septembra 2018. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 19. septembra (TASR) - Odborníci zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra preskúmajú vplyv nelegálnej skládky v Podunajských Biskupiciach na kvalitu podzemných vôd, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Žitného ostrova. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR im na to vyčlenilo 40.000 eur, vrty by mali nainštalovať do polovice októbra. Na stredajšom brífingu o tom informoval šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd). Dodal, že chce zároveň sprísniť legislatívu, aby sa podobné prípady nestávali.vyhlásil minister. Podľa neho je problémom najmä vymožiteľnosť práva.konštatoval. V tejto súvislosti rokuje s ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD).Podzemné vody v blízkosti skládky chcela preveriť aj Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS). O súčinnosť ju požiadal Okresný úrad Bratislava. Geodeti v sprievode polície prišli prvýkrát na miesto v júni tohto roka. Sólymos v utorok povedal, že o tejto kontrole nevie. Myslí si však, že účasť Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra garantuje, že ministerstvo získa jasnú predstavu o možnom ohrození.S touto skládkou je spájaná firma Vassal EKO. Jej areál sa totiž nachádza v tesnej blízkosti. Spoločnosť sa však od skládky dištancuje a tvrdí, že nie je na jej pozemkoch. Napriek tomu deklaruje, že ju najneskôr do roku 2021 odstráni. Na jej mieste chce totiž vybudovať recyklačné centrum. Okresný úrad Bratislava oponuje, že skládka vznikla až po začatí činnosti spoločnosti Vassal EKO v danej lokalite, čo podľa úradu preukazujú aj satelitné snímky a ortofotomapy.