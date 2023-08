Cyprus už opäť bojuje s lesnými požiarmi, na pomoc boli vyslané lietadlá z Grécka a Jordánska (video)

7.8.2023 (SITA.sk) - Grécko vyslalo v pondelok dve protipožiarne lietadlá na Cyprus , ktorý. Ten už spálil. Pri hasení požiaru neďaleko Limassolu pomáhajú i lietadlá a vrtuľníky z Jordánska. Cyprus rokuje o pomoci aj s neďalekým Izraelom.Cyperská ministerka spravodlivosti Anna Koukkides-Procopiou na platforme X, predtým známej ako Twitter, zverejnila, že požiar je pod kontrolou, ale neskôr v priebehu dňa. Obyvatelia troch dedín sa medzičasom vrátili do svojich domovov po tom, čo dostali pokyn naPožiar vypukol v piatok, no úrady o deň neskôr oznámili, že sa ho podarilo dostať pod kontrolu. Tajomník ministerstva životného prostredia Andreas Gregoriou povedal, že, čím sa rozptýlili náznaky, že by to mohla byť práca podpaľačov.