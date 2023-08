Exministrovi Robertovi Kaliňákovi zrušili obvinenie podľa paragrafu 363 pre podplácanie

Exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi zrušili obvinenie pre podplácanie v korupčnom prípade, týkajúcom sa Finančnej správy SR. Námestník generálneho prokurátora Jozef Sedlák vyhovel jeho návrhu pre zistenia porušenia zákona v jeho neprospech. Návrhu ďalšieho obvineného Jozefa B. nevyhovel. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.





"Boli zistené závažné pochybenia, ktoré nebolo možné napraviť iným spôsobom, a ktoré odôvodňovali zrušenie napadnutého právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní v časti, týkajúcej sa obvineného JUDr. R. K," uviedla hovorkyňa. Z uznesenia o vznesení obvinenia nevyplývajú podľa jej slov žiadne skutočnosti, ktoré by vyjadrovali konanie obvineného ako organizátora korupcie. Vyšetrovateľka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) ma vo veci znova rozhodnúť.V odôvodnení majú chýbať skutkové aj právne úvahy, na základe ktorých sa trestnoprávne posudzovalo konanie obvineného. "Nebol zistený ani nevyhnutný príčinný vzťah medzi konaním údajného organizátora a trestným činom hlavného páchateľa, keďže nebolo preukázané, že by sa obvinený JUDr. R. K. akýmkoľvek spôsobom podieľal na zosnovaní alebo riadení konania obvineného Ing. J. B. (tiež svedka Ing. F. I.), ktoré napĺňa znak ´obstarávania veci všeobecného záujmu´, uvedený v skutkovej podstate trestného činu podplácania," zhrnula hovorkyňa. Uznesenie bolo podľa GP nepreskúmateľné a došlo k porušeniu práva na obhajobu.Návrhu Jozefa B. námestník generálneho prokurátora nevyhovel. "Nebolo zistené porušenie zákona, ktoré by odôvodňovalo zrušenie napadnutého právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní. Zistené skutočnosti v aktuálnom štádiu trestného konania dostatočne odôvodňujú záver o dôvodnosti trestného stíhania obvineného Ing. J. B. pre pokračovací zločin podplácania," zhrnula hovorkyňa.NAKA obvinila Kaliňáka a Jozefa B. st. pre zločin podplácania začiatkom februára. Dôvodom boli podozrenia z poskytnutia úplatku osobe v riadiacej funkcii Finančnej správy SR. Obaja vtedy označili obvinenie za politicky motivované.Prokurátor už na oboch v marci podal aj obžalobu na Špecializovaný trestný súd. Sudca ju v apríli odmietol. Vec vrátil prokurátorovi, pretože zistil závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu.