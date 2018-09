Cyprus zachytil čln zo 65 migrantmi na palube

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nikózia 20. septembra (TASR) - Čln so 65 migrantmi na palube zachytila vo štvrtok hliadkujúca loď pobrežnej stráže pri Cypre. Informovala o tom polícia tejto členskej krajiny EÚ.Pobrežná stráž sprevádzala čln až do prístavu Protaras v juhovýchodnom cípe tohto ostrova v Stredozemnom mori.Medzi zachránenými je aj 24 neplnoletých vrátane batoliat.Čln sa vydal na plavbu z Libanonu, vzdialeného od Cypru približne 170 kilometrov, uviedla verejnoprávna cyperská stanica RIK.Cyperské úrady zaznamenali v posledných týždňoch zvýšený počet prichádzajúcich migrantov. Väčšina z nich prichádza zo Sýrie, z ktorej putujú do Turecka alebo do Libanonu a potom sa pokúšajú dostať do bohatších krajín Európy.Na ostrove Cyprus žije približne milión obyvateľov a na svojom území hostí okolo 100.000 migrantov a utečencov, pripomenula tlačová agentúra DPA.