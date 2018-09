Španielsko chce do októbra dosiahnuť dohodu s Britániou o Gibraltáre

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 20. septembra (TASR) - Španielsko dúfa, že do októbra dosiahne dohodu s Britániou ohľadom Gibraltáru po vystúpení tejto ostrovnej krajiny z Európskej únie. Uviedol to vo štvrtok španielsky premiér Pedro Sánchez.Španielsko tiež potrebuje prechodné obdobie, aby dosiahlo s Britániou dohody v záležitostiach týkajúcich sa environmentálnych a daňových zákonov a tiež zákonov týkajúcich sa obchodovania s tabakovými výrobkami, povedal Sánchez podľa tlačovej agentúry Reuters.povedal novinárom na neformálnom summite EÚ v rakúskom Salzburgu.Gibraltár, zámorské teritórium Británie na južnom cípe Pyrenejského polostrova, opustí EÚ spoločne s Britániou budúci rok 29. marca. Nie je súčasťou colnej únie EÚ, ale v podnikaní panujú obavy, že regulácia hraníc by sa po tzv. brexite v marci budúceho roka mohla sprísniť.Reuters si všíma, že to by mohlo mať neblahé účinky aj na prosperujúcu ekonomiku tohto malého územia, ktoré sa spolieha na pracovníkov prichádzajúcich zo Španielska.Bilaterálne rokovania medzi Londýnom a Madridom o Gibraltáre prebiehajú už od začiatku tohto roka, pričom štátni zamestnanci sa v oboch krajinách zúčastnili už na šiestich stretnutiach.Sánchez uviedol, že medzi krajinami panujú určité rozdiely v otázke súdnej a policajnej spolupráce a voľného pohybu ľudí. Verí však, že k dohode medzi britskou a španielskou vládou dôjde do polovice októbra. Dodal, že britský prístup na rokovaniach bol doteraz veľmiMadrid sa na rokovaniach dotkol spoločného spravovania gibraltárskeho letiska a posilnenia spolupráce v oblasti kontroly daní a hraníc.