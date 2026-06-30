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30. júna 2026

Cyrilometodské slávnosti budú len pre politikov. Bajo Holečková kritizuje „papalášške oslavy“ za viac ako 300-tisíc eur


Tagy: Cyrilo-metodská národná púť cyrilo-metodské slávnosti Devín Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zdravotníctva SR Premiér Slovenskej republiky

Súčasne pripomenula, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) hovoril, že nie sú peniaze na klimatizácie v nemocniciach. Cyrilometodské oslavy na Devíne budú len pre politikov. Vláda tak podľa ...



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486632636_647296528013691_277636786840331715_n e1778226438694 676x492 30.6.2026 (SITA.sk) - Súčasne pripomenula, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) hovoril, že nie sú peniaze na klimatizácie v nemocniciach.


Cyrilometodské oslavy na Devíne budú len pre politikov. Vláda tak podľa poslankyne Martiny Bajo Holečkovej (SaS) opäť vyhadzuje veľké peniaze na papalášske oslavy. Tentokrát to podľa nej platí doslovne, keďže na oslavy sa tento rok verejnosť už nedostane. Na Devíne sa tak podľa jej slov zídu len vyvolení, pričom predbežná cena osláv sa vyšplhala na viac ako 320-tisíc eur.

Priestor na šírenie nenávisti


„Iba stage, LED obrazovky a sedenie pre 300 ľudí bude stáť viac ako 240-tisíc eur, ďalšie peniaze idú na prenájom hradu Devín a umelecké diela,“ priblížila poslankyňa. Súčasne pripomenula, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) hovoril, že nie sú peniaze na klimatizácie v nemocniciach.

„Tak sa teda pýtam, koľko klimatizácii by sa dalo nakúpiť za 320-tisíc eur? Lenže my sme na Slovensku. Čo tam po chorých ľuďoch v nemocniciach. Peniaze treba minúť na papalášov a vytvoriť Ficovi ďalší priestor na to, aby mohol šíriť nenávisť. Fakt neuveriteľné,“ uzavrela Bajo Holečková.

Štátne podujatie bez sprievodného programu


Celonárodné oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda sa aj tento rok uskutočnia 5. júla na hrade Devín ako oficiálne štátne podujatie bez sprievodného programu pre verejnosť.

„Na slávnostnom programe sa zúčastnia najvyšší ústavní a štátni predstavitelia SR, ako aj ďalší pozvaní hostia. Súčasťou programu budú ich príhovory, ktoré doplní kultúrny program,“ uviedol pre agentúru SITA Úrad vlády SR.


Zdroj: SITA.sk - Cyrilometodské slávnosti budú len pre politikov. Bajo Holečková kritizuje „papalášške oslavy“ za viac ako 300-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cyrilo-metodská národná púť cyrilo-metodské slávnosti Devín Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zdravotníctva SR Premiér Slovenskej republiky
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