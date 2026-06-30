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Dovolenka v pohybe? Bicykel, skaly aj more si pýtajú poistenie navyše. Poradíme vám, čo všetko už poisťovňa nepovažuje za „bežný oddych“
Niektorí turisti si na letnú dovolenku balia len plavky a opaľovací krém. Iní k nim automaticky prihodia cyklistickú prilbu, lezecké rukavice, potápačské okuliare či wakeboard. Ráno bicykel, poobede ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Niektorí turisti si na letnú dovolenku balia len plavky a opaľovací krém.
Iní k nim automaticky prihodia cyklistickú prilbu, lezecké rukavice, potápačské okuliare či wakeboard. Ráno bicykel, poobede vodné lyže, na druhý deň ferrata alebo ponor pod hladinu mora. Aktívna dovolenka je čoraz populárnejšia, no práve pri nej rastie aj riziko, že budete potrebovať aj zásah záchranárov alebo hospitalizáciu v zahraničí. Union preto upozorňuje, že pri športovo ladenej dovolenke nestačí riešiť len to, či človek poistenie má, ale aj na aké športy sa vzťahuje a v akých situáciách môže nastať problém s poistným plnením.
„Mnohí ľudia si pod športovou dovolenkou nepredstavia nič extrémne – jednoducho si chcú pri mori požičať bicykel či vyskúšať vodné atrakcie. Práve tu však vzniká najväčší omyl. To, čo dovolenkár považuje za bežné spestrenie pobytu, môže poisťovňa z pohľadu krytia vnímať ako rizikový šport. A rozdiel medzi rekreačnou a rizikovou aktivitou môže v prípade úrazu rozhodnúť o stovkách či tisícoch eur," hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union poisťovne.
Pri cestovnom poistení nie je dôležité len to, kam človek ide, ale aj čo tam plánuje robiť. Rekreačné športy v základnom poistení spravidla zahŕňajú bežné voľnočasové aktivity bez zvýšeného rizika – napríklad plávanie, turistiku po značených chodníkoch či rekreačné bicyklovanie po vyznačených trasách. Lenže mnohé športy, ktoré si dovolenkári kupujú priamo na pláži alebo spontánne pridajú do programu, už do tejto kategórie nespadajú.
Union medzi rizikové športy zaraďuje napríklad vodné lyže, windsurfing, rafting a športy na divokej vode, potápanie, cyklistiku mimo vyznačených trás či turistiku s použitím horolezeckej výbavy vrátane via ferraty do 3 000 metrov nad morom. Upozorňuje tiež, že aj zdanlivo nevinné plážové atrakcie, ako sú jazda na banáne, parasailing, windsurfing či vodné lyžovanie, už nepatria medzi rekreačné športy, ale medzi rizikové.
Union odporúča pred aktívnou dovolenkou skontrolovať najmä tieto veci:
Zdroj: SITA.sk - Dovolenka v pohybe? Bicykel, skaly aj more si pýtajú poistenie navyše. Poradíme vám, čo všetko už poisťovňa nepovažuje za „bežný oddych“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Iní k nim automaticky prihodia cyklistickú prilbu, lezecké rukavice, potápačské okuliare či wakeboard. Ráno bicykel, poobede vodné lyže, na druhý deň ferrata alebo ponor pod hladinu mora. Aktívna dovolenka je čoraz populárnejšia, no práve pri nej rastie aj riziko, že budete potrebovať aj zásah záchranárov alebo hospitalizáciu v zahraničí. Union preto upozorňuje, že pri športovo ladenej dovolenke nestačí riešiť len to, či človek poistenie má, ale aj na aké športy sa vzťahuje a v akých situáciách môže nastať problém s poistným plnením.
„Mnohí ľudia si pod športovou dovolenkou nepredstavia nič extrémne – jednoducho si chcú pri mori požičať bicykel či vyskúšať vodné atrakcie. Práve tu však vzniká najväčší omyl. To, čo dovolenkár považuje za bežné spestrenie pobytu, môže poisťovňa z pohľadu krytia vnímať ako rizikový šport. A rozdiel medzi rekreačnou a rizikovou aktivitou môže v prípade úrazu rozhodnúť o stovkách či tisícoch eur," hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union poisťovne.
Vodné lyže či ferrata nie sú "len taký dovolenkový program"
Pri cestovnom poistení nie je dôležité len to, kam človek ide, ale aj čo tam plánuje robiť. Rekreačné športy v základnom poistení spravidla zahŕňajú bežné voľnočasové aktivity bez zvýšeného rizika – napríklad plávanie, turistiku po značených chodníkoch či rekreačné bicyklovanie po vyznačených trasách. Lenže mnohé športy, ktoré si dovolenkári kupujú priamo na pláži alebo spontánne pridajú do programu, už do tejto kategórie nespadajú.
Union medzi rizikové športy zaraďuje napríklad vodné lyže, windsurfing, rafting a športy na divokej vode, potápanie, cyklistiku mimo vyznačených trás či turistiku s použitím horolezeckej výbavy vrátane via ferraty do 3 000 metrov nad morom. Upozorňuje tiež, že aj zdanlivo nevinné plážové atrakcie, ako sú jazda na banáne, parasailing, windsurfing či vodné lyžovanie, už nepatria medzi rekreačné športy, ale medzi rizikové.
Na čo sa pri športovej dovolenke oplatí myslieť ešte pred odchodom?
Union odporúča pred aktívnou dovolenkou skontrolovať najmä tieto veci:
- či poistenie zahŕňa konkrétny šport, ktorý plánujete – nestačí predpokladať, že "šport je šport",
- či máte pokryté liečebné náklady v zahraničí, ktoré pri úraze môžu narásť veľmi rýchlo; Union pri krátkodobom cestovnom poistení ponúka krytie liečebných nákladov v zahraničí až do výšky skutočne vzniknutých nákladov,
- asistenčné služby, ktoré vedia pomôcť s organizáciou ošetrenia, hospitalizácie, komunikáciou či ďalším postupom v cudzej krajine; Union ich poskytuje nonstop 24/7,
- poistenie zodpovednosti za škodu, ak by ste pri športe spôsobili škodu inému človeku alebo poškodili cudzie vybavenie,
- poistenie batožiny a športovej výbavy, ak so sebou beriete bicykle, potápačské vybavenie alebo inú drahšiu výstroj.
Zdroj: SITA.sk - Dovolenka v pohybe? Bicykel, skaly aj more si pýtajú poistenie navyše. Poradíme vám, čo všetko už poisťovňa nepovažuje za „bežný oddych“ © SITA Všetky práva vyhradené.
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