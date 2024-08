Czaková a Burzalová úspešné na olympijských hrách. Slovenské chodkyne skončili v prvej štyridsiatke (foto)

1.8.2024 (SITA.sk) - Po mužoch prišli na rad v chôdzi na 20 km aj ženy. A obe slovenské chodkyne skončili medzi štyridsiatimi najlepšími. Mária Katerinka Czaková vo svojej štvrtej olympijskej dvadsiatke v kariére dosiahla najlepší výsledok.Mamička dvojročného Alexa si v Paríži na námestí Trocadéro došla po 34. miesto v čase 1:34:46 h. Vyrovnala tým výsledok Dominika Černého v mužskej súťaži. O 11. miest si zverenka trénera Mateja Spišiaka vylepšila svoje doterajšie maximum pod piatimi kruhmi z Tokia/Sappora 2021. Vyššie zo Sloveniek skončila iba Zuzana Malíková , ktorá bola 22. v Aténach 2004 a 31. v Pekingu 2008.Nesklamala ani debutantka na olympijských hrách Hana Burzalová , ktorá finišovala na 37. priečke. Vo svojej premiére na OH dosiahla zverenka Romana Benčíka čas 1:36:12. Prakticky spôsobom štart - cieľ zvíťazila Číňanka Ťia-jü Jang v druhom v najlepšom čase olympijskej histórie 1:25:54.S odstupom 25 sekúnd si po striebro dokráčala úradujúca majsterka sveta z Budapešti a štvrtá z OH 2021 María Pérezová Garcíová zo Španielska. Bronz si vybojovala austrálska vicemajsterka sveta 2023 a 6. na OH 2021 Jemina Montagová v novom kontinentálnom rekorde 1:26:25.