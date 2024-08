Dôležité bolo, že sme na gól premenili hneď prvú šancu, zhodnotil tréner Gašparík výhru Spartaka nad Sarajevom (video)

Výbuch radosti

Pohárové mužstvo

1.8.2024 (SITA.sk) - Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do 3. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy . Po bezgólovej remíze v Sarajeve doma zdolali súpera z Bosny a Hercegoviny rozdielom triedy 3:0 (2:0) a do štvrtkového večera si počkajú na najbližšieho súpera, ktorým bude zdolaný z dvojice Rapid Viedeň - Wisla Krakov.Vyše 9-tisíc divákov na tribúnach Štadióna Antona Malatinského bolo v stredu večer dvanástym hráčom Trnavy a hráči fanúšikov potešili oduševneným výkonom.V hlavnej úlohe bol strelec dvoch gólov Michal Ďuriš . Prvý výbuch radosti prišiel už po štvrťhodine hry, keď skvelý center Martina Mikoviča Ďuriš upratal hlavou za chrbát zle vybehnutého brankára hostí Rockova. V 42. min si opäť Ďuriš nabehol za chrbát sarajevskej obrany a zoči-voči brankárovi pridal druhý gól Trnavy.Po zmene strán síce domácim ubúdali sily, ale dobrým defenzívnym výkonom si udržali čisté konto. Vo štvrtej minúte nadstaveného času sa vďační fanúšikovia dočkali ešte jedného gólu, keď zo skvelej roboty Róberta Picha vyťažil Patrick Karhan gól do odkrytej bránky. Ide o syna bývalého hráča Trnavy aj kapitána slovenskej reprezentácie Miroslava Karhana "Fantázia! Môj prvý gól za Spartak aj prvý v pohárovej Európe. Veľmi sa teším," cituje 21-ročného Patricka Karhana denník Šport."Dôležité pre nás bolo, že v prvom zápase sme uhrali výsledok, ktorý nám dával šancu do odvety. Vedeli sme, že v domácom prostredí sme silní a že sme pohárové mužstvo. V prvom polčase chalani hrali uvoľnene, ofenzívne. Dôležité bolo, že sme premenili na gól hneď prvú šancu. Mali sme ďalšie pekné akcie, ako žrď Azanga, druhý gól do šatne nás upokojil. V druhom polčase sme mohli skôr pridať tretí gól, aby bol zápas uzavretý, ale postrážili sme si to vzadu, aj keď nám odchádzali sily. Tretí gól v závere bol pre ľudí," zhodnotil tréner Spartaka Trnava Michal Gašparík ml. pre STVR.Na otázku redaktora, či nechcel dopriať Ďurišovi víťazný hetrik, keďže ho vystriedal v 75. min, tréner Trnavčanov poznamenal: "Ďuriš sa potreboval chytiť a dal tie góly. Som za to veľmi vďačný. Hetrik? Možno bude nahnevaný, ale ja som musel myslieť na Michalovce, ktoré máme v nedeľu."