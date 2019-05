Czaputowicz odmietol dvojrýchlostnú EÚ, chválil transatlantické vzťahy

Na archívnej snímke Jacek Czaputowicz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 23. mája (TASR) - Na formovaní EÚ by sa mali podieľať všetky členské krajiny, pričom treba posilniť úlohu národných parlamentov v tomto procese. Vo štvrtok to v Berlíne počas kritiky idey dvojrýchlostnej Únie vyhlásil poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz. Píše o tom tlačová agentúra PAP.vyhlásil Czaputowicz počas 22. ročníka medzinárodnej konferencie Internationale WDR Europaforum v Berlíne.Šéf poľskej diplomacie ďalej uviedol, že dôležitejšiu úlohu by mali zohrávať národné parlamenty členských štátov, pretože tie dokážu lepšie reflektovať demokratické procesy.zdôraznil Czaputowicz počas kritiky idey dvojrýchlostnej Únie.EÚ by podľa jeho slov mala byť atraktívna aj z hľadiska svojich hodnôt, pričom spresnil, že "európske hodnoty zahŕňajú aj princíp solidarity. Solidarity s krajinami, ktoré sa stali obeťou agresie. V prípade Ukrajiny agresie zo strany Ruska".Czaputowicz v tejto súvislosti vyzdvihol potrebu transatlantických vzťahov ako garanta bezpečnosti v Európe.Únia by mala byť podľa slov poľského ministra taktiež aj naďalej otvorená novým členským štátom z krajín západného Balkánu a Východného partnerstva.