Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) – K návrhu parkovacej politiky v Bratislave spísali hromadnú pripomienku. Občania v nej žiadajú zabezpečiť pasportizáciu parkovacích miest, analýzu dopadu zavedenia parkovacej politiky. Požadujú tiež, aby všetky rezidentské karty stáli rovnako 50 eur a žiadajú aj novú "rodinnú parkovaciu kartu". Za hromadnou pripomienkou, zverejnenej na webe, stoja občianski aktivisti Ján Mrva a Ivan Lučanič.V hromadnej pripomienke žiada verejnosť zapracovať predložené podnety mestských častí i občanov z verejných diskusií a predložiť ich v dopracovanej verzii na opätovné pripomienkovanie a prerokovanie miestnym zastupiteľstvám i na verejnú diskusiu. Podpísaní občania žiadajú hlavné mesto zabezpečiť zverejnenie finančnej analýzy príjmov z rezidenčných, abonentských kariet a hodinového parkovania. Taktiež požadujú zverejniť metodiku, ktorá bola použitá na vypracovanie návrhu rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za parkovanie.uviedli aktivisti. Požadujú tiež novú "rodinnú parkovaciu kartu", v štatúte dať možnosť mestským častiam Bratislavy pristúpiť a odstúpiť od celomestskej parkovacej politiky Bratislavy s ročnou výpovednou dobou. Pre rezidentské parkovacie karty a pre parkovaciu kartu BONUS žiadajú, že nebudú musieť platiť na územiach zón počas obdobia najviac dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Žiadajú tiež, aby pre tieto parkovacie karty bolo umožnené do 31. decembra 2022 bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie na parkovacích miestach v iných zónach s tarifným pásmom A, B, C a D kumulatívne v rozsahu osem hodín denne.Signatári pripomienky chcú, aby na rokovanie mestského zastupiteľstva bola predložená štúdia možností realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v Bratislave, koncepcia podpory výstavby garážových domov a zoznam opatrení týkajúcich sa zapojenia MHD do parkovacej politiky. Alternatívu podpísaní občania vidia aj v návrate k parkovacej politike, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo v decembri 2016, avšak naďalej platí len na papieri. K nej navrhujú schváliť len zmenu štatútu hlavného mesta, pripravenú v roku 2018.Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa v prvých zónach očakáva od roka 2021. V Bratislave si rezidenti majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 39 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok. Vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v hlavnom meste, majú v štyroch tarifných pásmach za parkovanie platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Ročná abonentská parkovacia karta má stáť od 500 až po 2000 eur za rok. Mesto chce zaviesť aj parkovacie karty "návšteva" a "bonus". Počíta s tým návrh všeobecne záväzného nariadenia k parkovacej politike, ktorú v stredu (22. 5.) popoludní zverejnilo hlavné mesto. Verejnosť ho môže desať dní pripomienkovať. O tom, kedy presne a za akých podmienok bude parkovacia politika prijatá, majú rozhodovať v júni bratislavskí mestskí poslanci.