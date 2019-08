D. Alvesa vítali tisíce fanúšikov Sao Paula, nechýbali Kaka či Messi

Dani Alves, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sao Paulo 7. augusta (TASR) - Brazílskeho futbalistu Daniho Alvesa vítalo pri príchode na štadión FC Sao Paulo viac ako 40-tisíc fanúšikov. Tridsaťšesťročný krajný obranca sa vrátil do rodnej krajiny po sedemnástich rokoch v Európe. So svojím obľúbeným klubom z mladosti podpísal zmluvu do decembra 2022.Na veľkolepom privítaní v novom pôsobisku nechýbal ani bývalý najlepší futbalista sveta Kaka. Odchovanec Sao Paula dal Alvesovi dres so svojim niekdajším číslom 10. Na obrazovke štadióna Moumbi sa dokonca objavili dvaja Alvesovi bývalí spoluhráči z Barcelony Luis Suarez a Lionel Messi, ktorý mu poprial šťastie v novom pôsobisku:Alves počas pôsobenia v Európe získal štyridsať trofejí, začal v FC Sevilla, najväčšej slávy sa dočkal v FC Barcelona, zahral si aj v Juventuse Turín a naposledy v Paríži St. Germain. Brazílsku reprezentáciu v pozícii kapitána doviedol k titulu na Copa America 2019. "citovala agentúra AP z príhovoru Daniho Alvesa k fanúšikom.