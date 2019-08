Škrtel podľa talianskych médií rokuje s Atalantou

Martin Škrtel, archívna snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Bergamo 7. augusta (TASR) - Bývalý slovenský futbalový reprezentant Martin Škrtel rokuje o možnej spolupráci s talianskym prvoligistom Atalantou Bergamo. Informovala o tom televízia Sky Sport Italia. Tridsaťštyriročný stopér v minulej sezóne pôsobil vo Fenerbahce Istanbul, s tureckým klubom však nepredĺžil zmluvu a v súčasnosti je voľný hráč. V médiách sa skloňoval aj jeho prestup do Glasgowu Rangers či FC Parma.Atalanta v uplynulom ročníku získala Taliansky pohár, obsadila 3. miesto v Serie A a predstaví sa v Lige majstrov. Podľa talianskeho novinára Gianlucu Di Marzia by Škrtel priniesol želané skúsenosti do stredu obrany Atalanty.