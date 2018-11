D. Colebatch: Verejný cloud môže pomôcť štátu prinášať lepšie služby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. novembra (TASR) – Verejný cloud môže pomôcť štátu prinášať lepšie služby pre občanov. Na to, aby verejné inštitúcie adaptovali cloudové technológie správne, potrebujú partnerov z radov súkromných poskytovateľov týchto služieb. Na medzinárodnom kongrese Itapa 2018 to pre TASR uviedol David Colebatch zo spoločnosti Aliter Technologies, Kanada, ktorá pomáha zákazníkom migrovať systémy do prostredia verejného alebo hybridného cloudu.Štátna správa by podľa neho mala vždy čerpať odborné znalosti od súkromného sektora, pretože má väčšie skúsenosti s využívaním cloudu.podotkol Colebatch s tým, že vníma množstvo partnerstiev súkromného a verejného sektora, v rámci ktorých firmy z privátneho sektora pomáhajú ministerstvám budovať ich privátne cloudy.Na druhej strane, priemysel sa podľa neho v súčasnosti odkláňa od budovania privátnych cloudov smerom k hybridným a verejným cloudom.zdôraznil.Veľkou výhodou využitia poskytovateľov verejných cloudových služieb je podľa neho lepšia ochrana pred kybernetickými útokmi. Namiesto budovania svojej vlastnej ochrany je totiž možné využiť veľkú kapacitu, expertízu a skúsenosti, ktoré títo poskytovatelia majú na globálnej úrovni.