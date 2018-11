EUHA podpísala memorandum o spolupráci s ČSHL

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 15. novembra 2018 (WBN/PR) - Po minuloročnom podpísaní memoranda EUHA (Európska univerzitná hokejová asociácia) so Slovenským zväzom ľadového hokeja, je tu ďalší veľkolepý míľnik v rozvoji univerzitného hokeja v Európe.Tak ako slovenské, tak i české tímy stáli pred 6 rokmi pri zrode Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL), ktorej riadiacim orgánom je práve EUHA. Po minuloročnom podpísaní memoranda so Slovenským zväzom sa tento raz spomínaná asociácia dohodla na vzájomnej spolupráci s Českým zväzom. "Pre rozvoj univerzitného hokeja v Európe ide opäť o veľmi dôležitý krok vpred. Spolupráca so zväzom je významným míľnikom. Univerzitný hokej totiž vytvára prepojenie medzi juniorským a seniorským hokejom, a teda hráč sa môže rozhodnúť ako ďalej; či sa vydá na cestu profesionálneho hokeja, alebo sa zaradí do života ako človek s univerzitným vzdelaním," vyslovil"Spolupráci s EUHA vítáme, protože sledujeme společný cíl – propojení studia s ledním hokejem," uvedl v této souvislosti. "Projekt navazuje na vysokoškolské úrovni na aktivity, které uskutečňujeme v rámci Akademií Českého hokeje. Věříme, že uspěje a hráčům umožní, aby v průběhu studií pokračovali v obou kariérách – na ledě i v univerzitních učebnách."Stranami tohto Memoranda sú vo vzájomných právach a povinnostiachsubjekty, pričom primárnym cieľom Memoranda je vytvoriť, najmä s akcentom na prepojenie vzdelania a ľadového hokeja v Českej republike.EUHA sa v ostatnom období dohodla na spolupráci nielen so spomínaným českým zväzom, ale podpísala tiež. Išlo o unikátny moment, kedy sa za jedným stolom stretli zástupcovia univerzitného hokeja z Európy (EUHA), z Ruska (SHL) a Ameriky (ACHA). Podpísaním tohto Memoranda sa EUHA stala jedinou akceptovanou asociáciou, ktorá sa podieľa na rozvoji univerzitného hokeja v Európe. "Je našou veľkou snahou, aby sme spolupracovali so zväzom v každej európskej krajine, nakoľko spoločnými silami môžeme posunúť univerzitný hokej, resp. hokejistov – vysokoškolákov ďalej," vyjadril sa, ktorý stojí za univerzitnou súťažou v Európe.