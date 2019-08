D. Jarjabek: SNP je tým príbehom ľudí, ktorý by sme mali zvýrazňovať

Dušan Jarjabek, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie bolo svedectvom hrdinstva, hrdosti a vôle Slovákov poraziť nacizmus. Oslavy 75. výročia SNP sú dôležitou udalosťou, treba si pripomínať hrdinstvo tých, ktorí pre slobodu svojej krajiny obetovali to najcennejšie. Zhodli sa na tom politické strany z vládnej koalície. Poslanec Národnej rady SR Dušan Jarjabek (Smer-SD) zdôraznil, že práve SNP je tým príbehom ľudí, ktorý by sme mali zvýrazňovať.skonštatoval Jarjabek. Dodal, že práve o to dôležitejšie je byť pri aktuálnych oslavách a pripomínať si zverstvá, ktoré sa stali.Hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút doplnil, že účastníci SNP a ich odvaha si zaslúžia poctu a vďaku.uviedol Smer-SD.Most-Híd zdôraznil potrebu pripomínať si všetky dôležité udalosti našich dejín a hovoriť o nich pravdu. "skonštatovala hovorkyňa strany Klára Debnár s tým, že aj v súčasnosti sa nájdu takí, ktorí povstanie považujú za puč a partizánov za banditov.uzavrela.SNS v súvislosti s oslavami SNP zdôraznila, že každá rodina má svoje príbehy, skúsenosti a informácie z obdobia druhej svetovej vojny, ktoré sa predávajú z generácie na generáciu. Hovorkyňa strany poukázala na to, že toto obdobie vníma aj generácia, ktorá pozná tieto fakty iba z hodín dejepisu či rozprávania pamätníkov." zdôraznila riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.SNS podľa jej slov vzdáva hold aj mladým ľuďom, ktorí sa do povstania zapojili." dodala s tým, že práve tieto momenty treba pripomínať nasledujúcim generáciám.