D. Kováčik nevie, prečo nezačalo trestné stíhanie pre nahrávky Gorily

Bratislava 7. októbra (TASR) - Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik uviedol, že stále nebolo začaté trestné stíhanie v súvislosti s nálezom údajnej nahrávky z Gorily u Mariana K., ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Povedal to v pondelok pred parlamentným ústavnoprávnym výborom.," povedal Kováčik s tým, že ak sa našlo niečo nové, mala sa začať nová vec.," skonštatoval špeciálny prokurátor." povedal Kováčik a dodal, že Marian K. mal s nahrávkou obchodovať.Poslanci sa Kováčika pýtali na zdĺhavé vyšetrovanie kauzy Gorila. On sa odvolal na právnu pomoc z Veľkej Británie, pre ktorú nebola kauza ešte ukončená, pretože nevie sprostredkovať vypočutie svedkov.Nahrávku z Gorily, ktorú polícia našla v decembri 2018 v dome Mariana K., označili znalci za autentickú, potvrdil to pre viaceré médiá odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica. Nahrávka je dlhá možno aj desiatky hodín a obsahuje ešte viac informácií, než bolo vo zverejnenom spise z roku 2011.