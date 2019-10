Republiková rada SaS nezasadla, Ľ. Galko a J. Rajtár neprišli

Na archívnej snímke predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) - Predseda opozičnej SaS Richard Sulík a jeho kritici sa v pondelok nezišli na plánovanom zasadnutí republikovej rady. Skupinka z Demokratického jadra sa nezúčastnila a rada nebola uznášaniaschopná. Potvrdila to hovorkyňa predsedu strany Richarda Sulíka Katarína Svrčeková.povedala Svrčeková. Členovia Ľubomír Galko a Jozef Rajtár pre TASR uviedli, že sa nezúčastnili, pretože po udalostiach na kongrese potrebujú popremýšľať o svojej politickej budúcnosti.komentoval absencie Galko s tým, že on sa ospravedlnil, aby sa. Otázku o svojej budúcnosti necháva otvorenú. "Behom pár dní budeme informovať, čo sa bude diať," avizoval.Rajtár sa rozhodol nezúčastniť sa rady na základea predovšetkým výsledkov zjazdu, kde nechal Richard Sulík podľa neho vyhodiť Natáliu Blahovú zo strany aj republikovej rady. Povedal, že vzhľadom na okolnosti potreboval premýšľať o svojej politickej budúcnosti, a preto nebol pripravený prísť na republikovú radu.zdôvodnil.Sobotňajší (5. 10.) nominačný kongres SaS mal rozhodovať o piatich návrhoch kandidátok do volieb, štyri z nich počas rokovania navrhovatelia stiahli. Ostal tak len Sulíkov návrh, na ktorom neboli členovia Demokratického jadra SaS ako Galko, Rajtár či predsedníčka poslaneckého klubu Natália Blahová. Kongres, ktorý zvolal Sulík na základe žiadosti štvrtiny členov SaS, rozhodol tiež o vylúčení Blahovej zo strany. To, či bude Blahová naďalej predsedníčkou poslaneckého klubu, zatiaľ nepovedali, ešte sa o tom bude rozhodovať. Členovia Demokratického jadra SaS rovnako nešpecifikovali svoje ďalšie kroky. Sulík ich však už v minulosti vyzval na odchod zo strany.