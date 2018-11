D. Krajčír: Cítim veľkú zodpovednosť za dôveru Devínskonovovešťanov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Palkovič Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Palkovič

Bratislava 13. novembra (TASR) - Bratislavskú Devínsku Novú Ves bude najbližšie štyri roky viesť Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina a NOVA) z miestneho úradu. Novým starostom sa stal víťazstvom v sobotných (10. 11.) komunálnych voľbách, v ktorých získal 50,67 percenta hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb zverejnených na webovej stránke Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Vo funkcii nahradí končiaceho starostu Milana Jambora, ktorý už nekandidoval."Dojmy sú veľmi pozitívne, no zároveň cítim veľkú zodpovednosť za prejavenú dôveru občanov. Veril som, že moju prácu za doterajších jedenásť rokov na miestnom úrade vidia a poznajú. Vo výhru som dúfal, no držal som sa pri zemi," uviedol pre TASR Krajčír. Ako zároveň poznamenal, už od vyhlásenia volebných výsledkov pracuje na príprave prvých krokov k vytvoreniu spolupráce a príprave na zmeny vo vedení našej mestskej časti."Ako prvé sa plánujem stretnúť verejne s občanmi spoločne so zvolenými poslancami a začať tak s otvorenou komunikáciou, čo je základ môjho fungovania vo funkcii," podotkol Krajčír. Hlavnou témou má podľa neho byť predstavenie prvých priorít a spoločných bodov volebného programu, lebo na názore obyvateľov mu záleží. Najväčšou zmenou má byť vytvorenie 24-hodinového dohľadového centra a kamerový systém v mestskej časti, ktorý bude v jej správe. Značnou zmenou má byť tiež sprehľadnenie webovej stránky či vytvorenie aplikácie, ktorá bude poskytovať občanom aktuálne a potrebné informácie.Nové, 12-členné miestne zastupiteľstvo budú tvoriť spolovice nezávislí poslanci, z toho štyria zo združenia Devínska Inak, a spolovice poslanci politických strán a zoskupení. Spomedzi politických nominantov má v miestnom parlamente trojčlenné zastúpenie koalícia SaS, Sme rodina a NOVA, ktorá stojí aj za novým starostom. Po jednom poslancovi má dvojkoalícia Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia, dvojkoalícia KDH a OĽaNO a tiež strana Zmena zdola, Demokratická únia.Miestne zastupiteľstvo sa obnoví viac ako spolovice. Poslanecký mandát obhájilo päť doterajších poslancov, spomedzi siedmich nových tvárí sa prebojovali napríklad predseda odborov automobilky Zoroslav Smolinský a hlavný štátny radca Ján Žatko. Dve tretiny poslancov budú tvoriť muži a tretinu ženy.Záujmy mestskej časti bude v bratislavskom mestskom zastupiteľstve presadzovať pokračujúci miestny poslanec a predseda združenia Devínska Inak Rastislav Tešovič, ktorý na tomto poste nahradí doterajšieho starostu a mestského poslanca Milana Jambora.V Devínskej Novej Vsi si občania volili z piatich kandidátov na starostu, 12 kandidátov na miestnych poslancov a jedného kandidáta na mestského poslanca. Volebná účasť v Devínskej Novej Vsi dosiahla 44,29 percenta.