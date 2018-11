Pellegrini: V SR máme firmy, ktoré môžu byť pre Azerbajdžan zaujímavé

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR - Adriána Hudecová Foto: TASR - Adriána Hudecová

Baku 13. novembra (TASR) - Ambíciou slovenskej vlády je vytvoriť priestor pre domácich podnikateľov, aby mohli preniknúť na trhy Kazachstanu a Azerbajdžanu. Obe krajiny sú totiž pre Slovensko z hľadiska investícií zaujímavé. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý je od pondelka na oficiálnej návšteve Azerbajdžanu a následne sa presunie do Kazachstanu.avizoval premiér.V utorok ho čaká bohatý program. Dopoludnia položí vence k hrobu bývalého prezidenta Hejdara Alijeva a jeho manželky, ako aj pri chráme Večného ohňa. Následne sa zúčastní otvorenia biznis fóra, na ktorom budú prítomní aj slovenskí podnikatelia. Popoludní bude Pellegrini rokovať s premiérom Novruzom Mammadovom.Podľa Pellegriniho Slovensko môže azerbajdžanským investorom veľa ponúknuť.konštatoval Pellegrini. Ako príklad uviedol slovenskú firmu, ktorá testuje plazmové vŕtanie do veľkých hĺbok.Slovenský minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) potvrdil, že slovenské firmy majú záujem investovať v tejto ázijskej krajine.myslí si Žiga.Priestor na rozvoj spolupráce vidí vo viacerých odvetviach.myslí si Žiga.Minister potvrdil aj aktivity investorov z týchto dvoch ázijských krajín na Slovensku.dodal Žiga.