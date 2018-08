D. Křetínský a P. Tkáč vstupujú do firmy Metro, chcú takmer 9 % podiel

Foto: METRO Distribúcia Foto: METRO Distribúcia

Praha 27. augusta (TASR) - Investori Daniel Křetínský a Patrik Tkáč pokračujú v ťažení smerom k pozícii najväčšieho akcionára vo 4. najväčšej európskej maloobchodnej firme Metro AG. Podľa pondelňajšieho oznámenia by mohli získať v prevádzkovateľovi siete Makro od spoločnosti Ceconomy až 8,99-percentný podiel.Ako uviedol server E15.cz, podľa oznámenia firmy Ceconomy sa zatiaľ stále rokuje o štruktúre akvizície a cene. Ceconomy si ale v každom prípade ponechá v Metro AG 1 % svojho podielu. Finančníkom sa tak otvárajú dvere k dominancii vo firme. S celkovým možným podielom až 31,5 % akcií by totiž boli najväčším akcionárom nemeckého gigantu.Křetínský a Tkáč už v piatok (24.8.) oznámili získ 7,3 % akcií firmy. S predávajúcim a najväčším akcionárom Metra, firmou Haniel Finance Deutschland, sa dvojica finančníkov dohodla aj na opcii na zvyšných 15,2 % kmeňových akcií, ktoré Haniel vlastní."Našim zámerom je využiť opčnú lehotu na potvrdenie presvedčenia, že ako akcionári budeme schopní pozitívne prispieť k rozvoju spoločnosti Metro AG. Ak sa tento predpoklad vyplní, opciu na kúpu ďalšieho podielu využijeme. Nevylučujeme ani akvizíciu akcií spoločnosti od ďalších akcionárov," uviedol Daniel Křetínský.V súkromných rukách je v súčasnosti celkovo 53,3 % akcií Metra, okrem firmy Haniel má významný podiel Schmidt-Ruthenbeck (14,19 %), ďalej spomínaná firma Ceconomy (9,99 %)a Beisheim (6,56 %). Zostávajúcich 46,7 % akcií sa obchoduje na burze. Hodnota transakcie zverejnená nebola, napriek tomu len cena akcií voľne obchodovaných na burze predstavuje 4,14 miliardy eur. Hodnota celej firmy odvodená od burzovej ceny akcií je teda zhruba dvojnásobná.Metro prevádzkuje okrem veľkoobchodnej siete Makro/Metro Cash and Carry aj stovky hypermarketov pod značkou Real, najmä v Nemecku. V obchodnom roku 2015/2016 Metro utŕžilo 58,4 miliardy eur. Prevádzkový zisk predstavoval 1,56 miliardy eur.Metro, respektíve Makro, patrí k najväčším zahraničným hráčom na českom maloobchodnom trhu. Podľa výšky tržieb za obchodný rok 2015/2016 mu patrí zhruba 6. priečka.