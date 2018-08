Námestie v Bruseli pomenujú po zavraždenej britskej političke Coxovej

Na archívnej snímke 17. júna 2016 ľudia stoja pred fotografiou a kvetmi na pamiatku proimigračnej poslankyne Jo Coxovej. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 27. augusta (TASR) - Námestie za obľúbenou koncertnou halou v belgickej metropole Brusel bude pomenované po zavraždenej britskej političke Jo Coxovej. Túto labouristickú členku britského parlamentu brutálne zabil v jej volebnom obvode Batley and Spen krajne pravicový terorista Thomas Mair.Rozhodnutie bruselských úradov je súčasťou snahy o zvýšenie ženskej reprezentácie v názvoch ulíc hlavného mesta, informoval v pondelok denník The Guardian. Križovatka ulíc pri zmienenom kultúrnom stredisku, ktoré Coxová často navštevovala, bude niesť političkino meno od 27. septembra, oznámili úrady.Bruselská radnica spustila akčný plánv roku 2014. Na jeho základe majú byť takýmto spôsobom poctené aj ďalšie ženy vrátane belgickej feministky Léonie La Fontaineovej, egyptskej feministky Hudy Šaráwíovej či belgickej špiónky Gabrielle Petitovej, ktorá počas prvej svetovej vojny pracovala pre britské tajné služby.Coxová, ktorú ako 41-ročnú zavraždili 16. júna 2016, krátko pred referendom o zotrvaní Británie v Európskej únii, žila v Bruseli približne šesť rokov. Počas svojho pobytu pracovala pre poslankyňu Európskeho parlamentu Glenys Kinnockovú a charitatívnu organizáciu Oxfam. Do Dolnej snemovne britského parlamentu ju zvolili v roku 2015.Mair postrelil a následne dobodal Coxovú, matku dvoch maloletých detí, v obci Birstall v grófstve West Yorkshire, kde sa mala stretnúť s voličmi. Mair dostal za svoju politicky motivovanú vraždu doživotie. Počas útoku na Coxovú kričal hesláči